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Чиновники хотят трудоустроить больше подростков

01.08.2017 11:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 авг — Sputnik. Белорусские власти планируют содействовать трудоустройству несовершеннолетних в их свободное время, соответствующие предложения закреплены в вынесенном на общественное обсуждение Нацплане.

Чиновники хотят трудоустроить больше подростков
© Sputnik / Виктор Толочко
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Минобразования во вторник опубликовало Национальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав на период с 2017 по 2021 год.

Всего в Нацплане содержатся несколько десятков инициатив по защите детей от опасной информации, раннему выявлению заболеваний, организации помощи в школах и другие.

Два пункта Нацплана посвящены трудоустройству подростков в свободное от учебы время — власти планируют содействовать временной занятости несовершеннолетних и участию их в специальных отрядах.

Если эти пункты плана будут одобрены после общественного обсуждения, займутся созданием благоприятных условий для временной занятости несовершеннолетних в Минтруда, Минобразования, областных и городских исполкомах.

На общественном обсуждении Национальный план будет находиться до понедельника 7 августа. С полным его содержанием можно ознакомиться на сайте Минобразования.

 
Теги: Минск
 
 
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Вопросы занятости несовершеннолетних подняты в Национальном плане действий по улучшению положения детей и охране их прав.

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