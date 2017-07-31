Чиновники хотят трудоустроить больше подростков

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Белорусские власти планируют содействовать трудоустройству несовершеннолетних в их свободное время, соответствующие предложения закреплены в вынесенном на общественное обсуждение Нацплане.



© Sputnik / Виктор Толочко Почем она, копеечка: зачем подросткам подрабатывать летом

Минобразования во вторник опубликовало Национальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав на период с 2017 по 2021 год.

Всего в Нацплане содержатся несколько десятков инициатив по защите детей от опасной информации, раннему выявлению заболеваний, организации помощи в школах и другие.

Два пункта Нацплана посвящены трудоустройству подростков в свободное от учебы время — власти планируют содействовать временной занятости несовершеннолетних и участию их в специальных отрядах.

Если эти пункты плана будут одобрены после общественного обсуждения, займутся созданием благоприятных условий для временной занятости несовершеннолетних в Минтруда, Минобразования, областных и городских исполкомах.

На общественном обсуждении Национальный план будет находиться до понедельника 7 августа. С полным его содержанием можно ознакомиться на сайте Минобразования.