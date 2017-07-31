|
Чиновники хотят трудоустроить больше подростков
01.08.2017 11:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 авг — Sputnik. Белорусские власти планируют содействовать трудоустройству несовершеннолетних в их свободное время, соответствующие предложения закреплены в вынесенном на общественное обсуждение Нацплане.
© Sputnik / Виктор Толочко
Минобразования во вторник опубликовало Национальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав на период с 2017 по 2021 год.
Всего в Нацплане содержатся несколько десятков инициатив по защите детей от опасной информации, раннему выявлению заболеваний, организации помощи в школах и другие.
Два пункта Нацплана посвящены трудоустройству подростков в свободное от учебы время — власти планируют содействовать временной занятости несовершеннолетних и участию их в специальных отрядах.
Если эти пункты плана будут одобрены после общественного обсуждения, займутся созданием благоприятных условий для временной занятости несовершеннолетних в Минтруда, Минобразования, областных и городских исполкомах.
На общественном обсуждении Национальный план будет находиться до понедельника 7 августа. С полным его содержанием можно ознакомиться на сайте Минобразования.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопросы занятости несовершеннолетних подняты в Национальном плане действий по улучшению положения детей и охране их прав.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии