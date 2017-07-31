Они вернутся: как минчане отреагировали на введение платы за паркинг

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Сегодня паркинг ТЦ Galleria вводит плату за пользование паркингом. Жители близлежащих домов выразили неудовольствие.



© Sputnik / Артем Бордовский Машины стоят по месяцу: почему паркинг ТЦ Galleria делают платным

"В нашем дворе во время стройки паркинга ставили машины все близстоящие офисы, наш двор был уставлен "шкодами" и "фолькcвагенами". Сейчас они все — на паркинге. Но они вернутся! Плюс добавится машин клиентов ТЦ Galleria, которые не захотят платить даже два рубля за парковку", — уверен местный житель Алексей Гулидов.

Почти семь месяцев паркинг оставался бесплатным, но с начала августа руководство решило брать с водителей деньги — два рубля за первые четыре часа и еще по рублю за каждый следующий час.

"Когда начинали строить паркинг, нам говорили, что жители близстоящих домов будут ставить машины бесплатно. А сейчас речь идет о скидке в пятьдесят процентов. Зато бесплатно смогут ставить автомобили ветераны ВОВ — им самим не смешно?" — возмущаются местные жители.

Руководство торгового центра утверждает, что проанализировало расценки на услуги стоянки, которая была здесь до того, как возвели центр — в 2012 году месяц обходился автовладельцу, по данным торгового центра, в 20-25 долларов. Местные жители уверяют, что сумма, которую приходилось отдать за месяц, была не выше 12 долларов.