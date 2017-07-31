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Они вернутся: как минчане отреагировали на введение платы за паркинг

01.08.2017 11:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 авг — Sputnik. Сегодня паркинг ТЦ Galleria вводит плату за пользование паркингом. Жители близлежащих домов выразили неудовольствие.

Они вернутся: как минчане отреагировали на введение платы за паркинг
© Sputnik / Артем Бордовский
Машины стоят по месяцу: почему паркинг ТЦ Galleria делают платным

"В нашем дворе во время стройки паркинга ставили машины все близстоящие офисы, наш двор был уставлен "шкодами" и "фолькcвагенами". Сейчас они все — на паркинге. Но они вернутся! Плюс добавится машин клиентов ТЦ Galleria, которые не захотят платить даже два рубля за парковку", — уверен местный житель Алексей Гулидов.

Почти семь месяцев паркинг оставался бесплатным, но с начала августа руководство решило брать с водителей деньги — два рубля за первые четыре часа и еще по рублю за каждый следующий час.

"Когда начинали строить паркинг, нам говорили, что жители близстоящих домов будут ставить машины бесплатно. А сейчас речь идет о скидке в пятьдесят процентов. Зато бесплатно смогут ставить автомобили ветераны ВОВ — им самим не смешно?" — возмущаются местные жители.

Руководство торгового центра утверждает, что проанализировало расценки на услуги стоянки, которая была здесь до того, как возвели центр — в 2012 году месяц обходился автовладельцу, по данным торгового центра, в 20-25 долларов. Местные жители уверяют, что сумма, которую приходилось отдать за месяц, была не выше 12 долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Жители домов неподалеку от ТЦ Galleria уверены, что с введением платы за услуги паркинга сотрудники близлежащих офисов вновь начнут ставить автомобили у них во дворах.

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