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Новый всадник Апокалипсиса: соцсети в восторге от наряда Лолиты

01.08.2017 11:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 авг — Sputnik. Певица Лолита Милявская сразила всех своим нарядом, в котором она выступила на фестивале "Жара" в Баку. Изображения певицы появились в сети вчера, а сегодня соцсети полны интернет-мемами с изображением певицы в обтягивающем трико.

Впрочем, Лолита далеко не первый мем, которого подали соцсетям фестиваль "Жара". Ранее все шутили над солистом Rammstein Тилем Линдеманном, которого якобы взяли в заложники российские поп-звезды и заставляют с ними фотографироваться.

 
Теги: Минск
 
 
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Певица Лолита Милявская в необычном наряде стала интернет-мемом, которому предрекают большую популярность, чем недоуменному Николасу Кейджу в казахском костюме.

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