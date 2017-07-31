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Большой торт с видами города испекут в Минске к 950-летию

01.08.2017 11:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Большой торт с видами города испекут в Минске к 950-летию, сообщили на коммунальном унитарном предприятии «Минскхлебпром».

Для демонстрации сладкого подарка планируется использовать сложную вертящуюся конструкцию, представляющую собой цветок с девятью лепестками. На каждом из них расположатся бисквиты с красочными изображениями достопримечательностей. Кондитерский шедевр представят на Фестивале хлеба, который состоится в сентябре в день празднования юбилея столицы.

У гостей праздника появится возможность попробовать на вкус кусочек «колеса обозрения» или «национальной библиотеки».

 
Теги: Минск
 
 
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Кондитерский шедевр представят на Фестивале хлеба, который состоится в сентябре в день празднования юбилея столицы.

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