Большой торт с видами города испекут в Минске к 950-летию, сообщили на коммунальном унитарном предприятии «Минскхлебпром».

Для демонстрации сладкого подарка планируется использовать сложную вертящуюся конструкцию, представляющую собой цветок с девятью лепестками. На каждом из них расположатся бисквиты с красочными изображениями достопримечательностей. Кондитерский шедевр представят на Фестивале хлеба, который состоится в сентябре в день празднования юбилея столицы.

У гостей праздника появится возможность попробовать на вкус кусочек «колеса обозрения» или «национальной библиотеки».