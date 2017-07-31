Опять оранжевый. На 2 августа синоптики обещают жару, ливни, грозы, шквалы и град

В среду, 2 августа, в Беларуси ожидаются сложные погодные условия на всей территории Беларуси. Нас ждут жара, грозы, ливни, шквалы и град. Объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом TUT.BY начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометцентра Дмитрий Рябов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Непогоду в Беларуси будут определять активные атмосферные фронты и очень теплая воздушная масса. 2 августа ночью и утром по северу, днем на большей части территории Беларуси ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, днем в отдельных районах до 24 м/с. В дневные часы в отдельных районах град, сильные ливни, на большей части территории республики воздух прогреется до +30 +34°С, в отдельных районах по югу до +35 +36°С.

В Минске ночью без осадков. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза — вероятность дождя и грозы более 90%, местами по городу град, сильные ливни. Ветер южный, во второй половине дня с переходом на западный 5−10 м/с, при грозе шквалистое усиление до 15−20 м/с, в отдельных районах города порывы до 24 м/с. Температура ночью +19 +21°С, днем +30 +32°С.

Погода слегка улучшиться в четверг, но нам также обещают кратковременные дожди и грозы. Температура ночью +13 +19°С, днем +22 +28°С; по юго-востоку ночью +20 +22°С, днем +29 +31°С.

А в пятницу очередная система атмосферных фронтов с Западной Европы принесет, ночью в отдельные районы, а днем вновь на большую часть территории Беларуси кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью +13 +20°С, днем +22 +29°С, по югу +30 +32°С.

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