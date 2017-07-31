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Скорость ветра в Ошмянах 31 июля достигала 24 м/с

01.08.2017 11:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Шквалистые порывы ветра в Ошмянах 31 июля достигали 24 м/с. Днем 31 июля на большей части территорий Витебской, Брестской, Гродненской областей и в Минском регионе, за исключением восточных районов, прошли сильные дожди.


Фото: Reuters, носит иллюстративный характер

Местами при грозах отмечалось шквалистое усиление ветра. Так, в Ошмянах порывы достигали 24 м/с, в Пружанах, Новогрудке, Докшицах и Верхнедвинске — 18 м/с, в Шарковщине и Столбцах — 15 м/с. Максимальное количество осадков отмечено в районе метеостанции Пружан — 18 мм осадков (21% от месячной нормы). Кроме того, в Пружанах выпал град диаметром 2 мм.

«Активная грозовая деятельность развивалась под влиянием атмосферного фронта, который разделял контрастные воздушные массы. В Пружанах максимальная температура составляла +31,9°С, и во второй половине дня на жару начал надвигаться холодный фронт. Вследствие этого отмечалось активное развитие кучево-дождевой облачности», — рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова.

Сегодня в Беларуси ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется переменных направлений 2−7 м/с. Дневная температура составит 24−29 градусов тепла, по южной части республики будет +30−34°С .

В среду, 2 августа, на большей части территории страны воздух прогреется до 30−34 °С. В отдельных районах по югу ожидается до +35−36 °С.

 
 
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в Ошмянах порывы достигали 24 м/с, в Пружанах, Новогрудке, Докшицах и Верхнедвинске - 18 м/с, в Шарковщине и Столбцах - 15 м/с. Максимальное количество осадков отмечено в...

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