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В Калинковичском районе четвертый день ищут ушедшую в лес за грибами женщину
01.08.2017 11:48 — Новости Общества | Tut.by
70-летняя женщина ушла за грибами в лес, расположенный недалеко от деревни Золотуха Калинковичского района. Когда не вернулась домой, родственники забили тревогу.
Пропала пенсионерка еще вечером 28 июля. Милиция Калинковичского РОВД совместно с сотрудниками МЧС и местными жителями проводят поисковые мероприятия. Однако найти женщину пока не удалось. В ближайшее время к поиску пропавшей подключат военных, — сообщили в УВД Гомельского облисполкома.
Недавно таким же образом пропала 82-летняя Евгения Дмитриевна из деревни Большая Людвиновка Светлогорского района. Пенсионерку
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70-летняя женщина ушла за грибами в лес, расположенный недалеко от деревни Золотуха Калинковичского района. Когда не вернулась домой, родственники забили тревогу.
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