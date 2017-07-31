В Калинковичском районе четвертый день ищут ушедшую в лес за грибами женщину

70-летняя женщина ушла за грибами в лес, расположенный недалеко от деревни Золотуха Калинковичского района. Когда не вернулась домой, родственники забили тревогу.

Пропала пенсионерка еще вечером 28 июля. Милиция Калинковичского РОВД совместно с сотрудниками МЧС и местными жителями проводят поисковые мероприятия. Однако найти женщину пока не удалось. В ближайшее время к поиску пропавшей подключат военных, — сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Недавно таким же образом пропала 82-летняя Евгения Дмитриевна из деревни Большая Людвиновка Светлогорского района. Пенсионерку искали три дня и нашли . Живую, но сильно ослабшую. Военным пришлось выносить женщину из леса на руках. Все эти дни Евгения Дмитриевна питалась щавелем, воду пила из канавы.