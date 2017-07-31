День десантника в Могилеве традиционно отметят у фонтана

В Могилеве 2 августа отпразднуют День десантника. По традиции сначала возложат цветы к мемориалам, а вечером у фонтана в сквере 40-летия Победы пройдет концерт.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Цветы и венки возложат на площади Славы. Также десантники отдадут дань памяти погибшему Герою Советского Союза Андрею Мельникову и посетят его могилу. Традиционный митинг пройдет и у памятника воинам-интернационалистам.

Праздник продолжится в 18.00 в сквере 40-летия Победы. На сцене у фонтана выступит группа «Каскад».