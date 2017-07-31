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День десантника в Могилеве традиционно отметят у фонтана
01.08.2017 12:13 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве 2 августа отпразднуют День десантника. По традиции сначала возложат цветы к мемориалам, а вечером у фонтана в сквере 40-летия Победы пройдет концерт.
Цветы и венки возложат на площади Славы. Также десантники отдадут дань памяти погибшему Герою Советского Союза Андрею Мельникову и посетят его могилу. Традиционный митинг пройдет и у памятника воинам-интернационалистам.
Праздник продолжится в 18.00 в сквере 40-летия Победы. На сцене у фонтана выступит группа «Каскад».
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Торжественная часть начнется на площади Славы в 11.00.
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