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День десантника в Могилеве традиционно отметят у фонтана

01.08.2017 12:13 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве 2 августа отпразднуют День десантника. По традиции сначала возложат цветы к мемориалам, а вечером у фонтана в сквере 40-летия Победы пройдет концерт.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Цветы и венки возложат на площади Славы. Также десантники отдадут дань памяти погибшему Герою Советского Союза Андрею Мельникову и посетят его могилу. Традиционный митинг пройдет и у памятника воинам-интернационалистам.

Праздник продолжится в 18.00 в сквере 40-летия Победы. На сцене у фонтана выступит группа «Каскад».

 
Теги: Могилев
 
 
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Торжественная часть начнется на площади Славы в 11.00.

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