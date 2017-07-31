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Суд вынес приговор могилевчанке, которая выбросила из окна 9-месячную внучку

01.08.2017 12:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Могилевчанке, которая 31 декабря выбросила свою 9-месячную внучку из окна квартиры на 5 этаже, вынесли приговор. Дело рассматривал Могилевский областной суд. 47-летняя женщина получила 11 лет колонии общего режима, рассказал старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Александр Романов.


31 января прохожие обнаружили 9-месячную девочку в сугробе возле дома. Малышка была одета лишь в ползунки и легкую кофточку. Ребенок пролетел около 13 метров и чудом уцелел — малышка получила легкие телесные повреждения и переохлаждение: на улице было около -11°С. Ее быстро выписали из областной детской больницы. Девочка сейчас развивается без отклонений.

Выяснилось, что девочку из окна квартиры на 5 этаже выбросила собственная бабушка. 47-летняя женщина в тот момент была пьяна. Могилевчанка вышла на балкон с внучкой на руках, бросила ее вниз, а после вернулась в комнату.

Экспертиза установила, что обвиняемая в тот момент психическим расстройством не страдала. Это означает, что женщина в полной мере сознавала значение своих действий и руководила ими.

На суде выяснилось, что обвиняемая работает продавцом в магазине. Живет в квартире с семьями двух дочерей — у обеих есть дети. Женщина заявляла, что очень любит обеих своих внучек, участвует в их воспитании? не раз оставалась присматривать за ними, когда родители уходили по делам.

Подсудимая также рассказала, что начала злоупотреблять спиртным около 5 лет назад после смерти супруга. Свое пристрастие она старалась скрыть от родных, однако они знали об этом и даже просили ее пройти лечение.

После инцидента родные продолжают хорошо относиться к женщине. «Она самая лучшая мать, самая лучшая бабушка», — утверждала на суде старшая дочь — тетя выброшенной девочки.

Вину 47-летняя могилевчанка признала полностью. Ее признали виновной в покушении на убийство заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью. Суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима.

 
 
Ссылка на источник 24
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Бабушка в тот момент была пьяна. 9-месячная девочка пролетела 13 метров и упала в сугроб.

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