В Минске задержали банду грабителей из четырех россиян и белоруса

В Минске задержали группу из четырех россиян и белоруса, которых подзревают в кражах из офисов частных фирм в мае-июля этого года. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.



Фото: УГКСЭ по Минску

В период с мая по конец июля несколько белорусски фирм были обворованы — из офисов похитили деньги. В каждом случае преступники проникали в офисные помещения, взламывая двери, стеклопакеты, а после этого вскрывали сейфы и забирали оттуда наличные.

Первое преступление было совершено 30 мая в административном здании по улице Стебенева. В помещение воры проникли, повредив оконную раму и взломав входные двери офисных помещений. Сторожа обезоружили, ударив металлическим предметом по голове и связав мужчину. Из сейфов подозреваемые похитили более 7 тысяч долларов США.

Примерно через две недели на той же улице в Минске из офисных помещений была совершена кража 22 тысяч белорусских рублей.

В ночь с 26 на 27 июля в Минске преступники вынесли более 5 тысяч долларов США из офисных помещений административного здания по улице Бабушкина.

Грабителей задержали оперативники столичного уголовного розыска при поддержке сотрудников спецподразделения «Алмаз» во время очередного налета по улице Карвата в Минске. Там они похитили более 1800 долларов США из офисных помещений.

«В качестве ремарки отмечу, что в офисах наличность оставалась не совсем „прозрачная“, подтвердить документально ее не так чтоб просто, на это тоже и был расчет у подозреваемых», — отметила представитель Следственного комитета.

Подозреваемыми оказались четрые россиняина в возрасте от 35 до 50 лет. В банде был и белорус, проживавший в Москве, который выполнял роль водителя и «гида» по улицам Минска. По данным следствия, за свою работу мужчина получал вознаграждение.

В ходе осмотра автомобиля, на котором передвигались злоумышленники, были обнаружены похищенные деньги, а также одежда, в которой совершались преступления.

В настоящее время подозреваемые проверяются на причастность к аналогичным преступлениям в иных регионах страны, в том числе в Могилевской области.