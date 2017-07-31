Аферисты создали в Витебске финансовую пирамиду. Жертвы лишились не только денег, но и квартиры

Двое жителей Витебска 2,5 года — с апреля 2014-го по январь 2017-го, брали у горожан в долг крупные суммы денег. Обещали вернуть с 10%-й выплатой. В итоге образовалась своеобразная пирамида. Подробности аферы, которую устроили 40-летний мужчина и его 25-летний подельник, сообщает пресс-служба милиции региона.

Фото: УВД Витебского облисполкома

Мужчины одалживали деньги под разными предлогами. Одним рассказывали про бизнес, связанный со скупкой металлов и дальнейшей продажей их в России. Другим — о том, что хотят построить дачу, а затем ее продать. Третьи слышали версию об открытии автомойки.

Вначале должники возвращали взятые деньги, а через некоторое время опять занимали у этих же людей. Но только уже более крупные суммы.

Взяв у одного горожанина деньги, злоумышленники оставили ему в залог квартиру другого. В итоге оба потерпевших остались и без финансов, и без недвижимости.

По предварительным данным, мужчины обманули около 50 жителей Витебска и области примерно на 1 млн долларов. В милиции отмечают, что часть потерпевших неохотно обращались в правоохранительные органы, до последнего надеясь на возврат долгов.

Младший из подозреваемых задержан, с ним работают следователи. Старший объявлен в межгосударственный розыск.

За мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере, мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Милиция обращается ко всем, кто пострадал от действий указанных мужчин, а также к людям, обладающим информацией о месте подозреваемого (на фото), с просьбой сообщить об этом в 7-е управление (по Витебской области) ГУБОПиК МВД по телефонам: 8 0212 67−00−40, 8 0212 66−50−44, 102.