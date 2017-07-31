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Аферисты создали в Витебске финансовую пирамиду. Жертвы лишились не только денег, но и квартиры
01.08.2017 12:09 — Новости Общества | Tut.by
Двое жителей Витебска 2,5 года — с апреля 2014-го по январь 2017-го, брали у горожан в долг крупные суммы денег. Обещали вернуть с 10%-й выплатой. В итоге образовалась своеобразная пирамида. Подробности аферы, которую устроили 40-летний мужчина и его 25-летний подельник,
Мужчины одалживали деньги под разными предлогами. Одним рассказывали про бизнес, связанный со скупкой металлов и дальнейшей продажей их в России. Другим — о том, что хотят построить дачу, а затем ее продать. Третьи слышали версию об открытии автомойки.
Вначале должники возвращали взятые деньги, а через некоторое время опять занимали у этих же людей. Но только уже более крупные суммы.
Взяв у одного горожанина деньги, злоумышленники оставили ему в залог квартиру другого. В итоге оба потерпевших остались и без финансов, и без недвижимости.
По предварительным данным, мужчины обманули около 50 жителей Витебска и области примерно на 1 млн долларов. В милиции отмечают, что часть потерпевших неохотно обращались в правоохранительные органы, до последнего надеясь на возврат долгов.
Младший из подозреваемых задержан, с ним работают следователи. Старший объявлен в межгосударственный розыск.
За мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере, мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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По предварительным данным, мужчины обманули примерно на 1 млн долларов около 50 жителей Витебска и области.
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