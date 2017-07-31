Все до лампочки. Кто и как крадет электричество в Минской области

837 фактов хищения электроэнергии обнаружили службы Министерства энергетики с начала года в Минской области. Почему воровать электричество себе дороже, какую опасность таит гроза и как сэкономить — об этом изданию Млын.by рассказал главный госинспектор Беларуси по энергетическому надзору Минэнерго Максим Герман.



Фото; Игорь Матвеев

Чужая розетка

Если составить карту, где именно в центральном регионе чаще всего пытаются красть электричество, то безусловным лидером будет Минский район — 201 факт. Незаконно подключиться к сетям также пробуют жители Смолевичского и Вилейского районов, а вот Несвижский и Клецкий реже других попадают в сводки энергетиков.

Чтобы, как говорится, на пальцах объяснить, как работники специализированных служб борются с нарушителями, представим ситуацию: частный дом, нелегальная розетка, электрический котел отопления и деревообрабатывающий станок.

— По самым грубым расчетам, котел — около 5 киловатт, станок — еще 2, — считает Максим Герман. — Умножаем на 24 часа, затем на 365 дней — при тарифе 10 копеек за киловатт выходит свыше 6000 рублей. Существуют, конечно, поправочные коэффициенты. И это только ущерб! А штраф — в пятикратном размере. И эта мера у нас не самая жесткая. В Европе штраф, например, взимается в 10-кратном размере.

Службы энергосбыта и энергонадзора проводят еженедельные рейды, которые обычно заканчиваются составлением акта о нарушении. Иногда не одним. Чем еще грешат жители области? Недоплатами. К примеру, оплачивают 150 киловатт, а потребляют 300.

— Бывает, у кого-то задолженность по счету составляет 20 000 рублей. Но есть правило: если потребитель оплачивает положенную сумму в течение трех дней после выставления счета и провинился впервые, то размер штрафа составляет половину базовой величины, — рассказывает главный инспектор. — Еще многие члены дачных кооперативов оплачивают электроэнергию сообща. Но индивидуальный счетчик выгоднее. Потому что у одного — полы с подогревом, а у другого — только «лампочка Ильича». А платят одинаково.

Улица, фонарь и темнота

Одна из наиболее распространенных проблем на селе — отсутствие уличного освещения.

— Соблюдение социального стандарта должны контролировать местные власти. Мы лишь обслуживаем фонари и меняем лампочки. А вот перевести источники света на экономичные — задача, требующая немалых затрат, — объясняет Максим Герман. — Проектирование уличного освещения в прежние времена предполагало оснащение высокомощными лампами, но они имеют принципиально иную схему работы. И это масштабная модернизация, здесь потребуются серьезные вложения.

Сила тока

Ни одно лето не обходится без грозы. Стихия несет серьезную угрозу не только бытовым приборам, но и современным средствам связи.

— Когда выходишь из дома, все нужно отключать: в сельской местности вероятность удара молнией выше. Если рядом нет дерева, то разряд может попасть в дом. Надо еще помнить, что перенапряжение создается не только в проводах, но и в атмосфере. При ударе молнии возникает электромагнитное излучение и есть вероятность повреждения приборов. Тогда никакие предохранители не спасут!

Гражданам перед выходом из дома советуют проверить, все ли электроприборы отключены от розеток. Оставлять их в режиме ожидания — не только небезопасно, но и расточительно. Так, за постоянное включение одного только телевизора в розетку «набегает» не менее 7 рублей в год. Зарядка сотового телефона «съедает» около 4 рублей.