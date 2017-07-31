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Могилевчанке, выбросившей в окно внучку, дали 11 лет колонии

01.08.2017 13:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 авг – Sputnik. Могилевский областной суд приговорил жительницу Могилева к 11 годам лишения свободы за то, что она выбросила в окно 9-месячную внучку, сообщили в суде. 

Могилевчанке, выбросившей в окно внучку, дали 11 лет колонии
© Фото: facebook Сергея Шершеневича
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Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения 47-летняя жительница областного центра в последний день 2016 года сбросила свою маленькую внучку из окна квартиры, расположенной на 5-м этаже. 

"Женщина признана виновной и приговорена к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – сообщили Sputnik во вторник в суде. 

Как следует из материалов уголовного, ребенок был выброшен из окна на улицу в морозный в легкой кофточке и ползунках. Лежащую в сугробе девочку обнаружили прохожие и сообщили об этом в милицию. 

Ребенок остался жив, потому что упал в сугроб и недолго находился на улице. Девочку оперативно доставили в больницу и своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Ребенок пролетел 13 метров, упал в сугроб перед 5-этажным домом и остался жив.

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