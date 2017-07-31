Могилевчанке, выбросившей в окно внучку, дали 11 лет колонии

МИНСК, 1 авг – Sputnik. Могилевский областной суд приговорил жительницу Могилева к 11 годам лишения свободы за то, что она выбросила в окно 9-месячную внучку, сообщили в суде.

Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения 47-летняя жительница областного центра в последний день 2016 года сбросила свою маленькую внучку из окна квартиры, расположенной на 5-м этаже.

"Женщина признана виновной и приговорена к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – сообщили Sputnik во вторник в суде.

Как следует из материалов уголовного, ребенок был выброшен из окна на улицу в морозный в легкой кофточке и ползунках. Лежащую в сугробе девочку обнаружили прохожие и сообщили об этом в милицию.

Ребенок остался жив, потому что упал в сугроб и недолго находился на улице. Девочку оперативно доставили в больницу и своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь.