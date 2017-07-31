Прием документов на платные отделения в вузы завершится в пятницу

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Подача документов на платное отделение в большинство высших учебных заведений республики завершится в пятницу 4 августа, напомнили Sputnik в Минобразования Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко По каким специальностям вузы Беларуси объявили допнабор в этом году

Подача документов в вузы продолжается с июля: уже зачислены студенты-первокурсники бюджетной формы получения высшего образования, а на этой неделе — последние дни подачи документов на платное отделение.

Большинство вузов республики завершит прием документов на платное отделение в пятницу 4 августа, зачисление первокурсников должно произойти до 6 августа.

Уже не принимают документы в силовых вузах, зачисление в них состоится в среду 2 августа. Творческие вузы прекратят прием документов 2 августа, зачисление в них состоится не позднее 4 августа.

Несмотря на то, что проходные баллы на платное отделение обычно значительно ниже, чем на бюджетную форму, в этом году можно ожидать их роста: абитуриенты в целом лучше написали централизованное тестирование — задания ЦТ были проще, чем в предыдущие годы.

Итоги приемной кампании университеты, институты и академии подведут уже на следующей неделе.