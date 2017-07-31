ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прием документов на платные отделения в вузы завершится в пятницу

01.08.2017 13:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Подача документов на платное отделение в большинство высших учебных заведений республики завершится в пятницу 4 августа, напомнили Sputnik в Минобразования Беларуси.

Прием документов на платные отделения в вузы завершится в пятницу
© Sputnik / Виктор Толочко
По каким специальностям вузы Беларуси объявили допнабор в этом году

Подача документов в вузы продолжается с июля: уже зачислены студенты-первокурсники бюджетной формы получения высшего образования, а на этой неделе — последние дни подачи документов на платное отделение.

Большинство вузов республики завершит прием документов на платное отделение в пятницу 4 августа, зачисление первокурсников должно произойти до 6 августа.

Уже не принимают документы в силовых вузах, зачисление в них состоится в среду 2 августа. Творческие вузы прекратят прием документов 2 августа, зачисление в них состоится не позднее 4 августа.

Несмотря на то, что проходные баллы на платное отделение обычно значительно ниже, чем на бюджетную форму, в этом году можно ожидать их роста: абитуриенты в целом лучше написали централизованное тестирование — задания ЦТ были проще, чем в предыдущие годы.

Итоги приемной кампании университеты, институты и академии подведут уже на следующей неделе.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Силовые вузы уже прекратили прием документов, а последний день подачи документов в творческие - 2 августа.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Все до лампочки. Кто и как крадет электричество в Минской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика