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"Штадлер-Минск" продал 11 двухэтажных поездов "Аэроэкспрессу", еще на 4 поезда ищут покупателей
01.08.2017 13:55 — Новости Общества | Tut.by
«Штадлер-Минск» поставил 11 двухэтажных поездов для российского «Аэроэкспресса». Еще 4 поезда остаются на заводе в Фаниполе после того, как заказ был урезан, предприятие сейчас ищет покупателей на них.
Завод «Штадлер-Минск» поставил в Москву 11 двухэтажных поездов для «Аэроэкспресса». Это составы по четыре и шесть вагонов, всего 44 вагона. Поезда, девять из которых собраны в Беларуси, уже прошли сертификацию в России.
Еще четыре поезда, собранные в Фаниполе, остались на предприятии. На них «Штадлер-Минск» сейчас ищет покупателей.
— Это остаток после того, как «Аэроэкспресс» уменьшил заказ, — объясняет директор компании «Штадлер-Минск» Филипп Бруннер.
Напомним, в 2014 году «Штадлер-Минск» и российский «Аэроэкспресс» заключили контракт на 25 поездов (118 вагонов) стоимостью 381 млн евро. Однако после масштабной девальвации российского рубля «Аэроэкспресс» серьезно
Филипп Бруннер отмечает, что пока на поезда конкретных покупателей нет.
— Конечно, мы надеемся, что наши клиенты в Грузии или в Азербайджане купят их. Потому что у них уже есть такие двухэтажные поезда с похожими спецификациями. Это был бы самый выгодный вариант, — говорит директор «Штадлер-Минск».
Изначально шестивагонный двухэтажный поезд для «Аэроэкспресса» стоил 16 миллионов евро, 12 миллионов евро — четырехвагонный.
— После переговоров и после уменьшения заказа я не могу вам сказать точной цены, потому что это были сложные переговоры, — говорит Филипп Бруннер. — Сейчас мы с «Аэроэкспрессом» в конструктивном смысле нашли решение, чтобы они нам могли частично компенсировать убытки.
Известно, что четыре поезда, подготовленных для «Аэроэкспресса», в мае прошлого года со скидкой
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"Штадлер-Минск" поставил 11 двухэтажных поездов для российского "Аэроэкспресса". Еще 4 поезда остаются на заводе в Фаниполе после того, как заказ был урезан,...
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