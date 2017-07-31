«Штадлер-Минск» поставил 11 двухэтажных поездов для российского «Аэроэкспресса». Еще 4 поезда остаются на заводе в Фаниполе после того, как заказ был урезан, предприятие сейчас ищет покупателей на них.



Двухэтажные поезда, которые изначально строили для «Аэроэкспресса», на заводе «Штадлер-Минск».

Завод «Штадлер-Минск» поставил в Москву 11 двухэтажных поездов для «Аэроэкспресса». Это составы по четыре и шесть вагонов, всего 44 вагона. Поезда, девять из которых собраны в Беларуси, уже прошли сертификацию в России.

Еще четыре поезда, собранные в Фаниполе, остались на предприятии. На них «Штадлер-Минск» сейчас ищет покупателей.

— Это остаток после того, как «Аэроэкспресс» уменьшил заказ, — объясняет директор компании «Штадлер-Минск» Филипп Бруннер.





Напомним, в 2014 году «Штадлер-Минск» и российский «Аэроэкспресс» заключили контракт на 25 поездов (118 вагонов) стоимостью 381 млн евро. Однако после масштабной девальвации российского рубля «Аэроэкспресс» серьезно сократил заказ .

Филипп Бруннер отмечает, что пока на поезда конкретных покупателей нет.

— Конечно, мы надеемся, что наши клиенты в Грузии или в Азербайджане купят их. Потому что у них уже есть такие двухэтажные поезда с похожими спецификациями. Это был бы самый выгодный вариант, — говорит директор «Штадлер-Минск».





Изначально шестивагонный двухэтажный поезд для «Аэроэкспресса» стоил 16 миллионов евро, 12 миллионов евро — четырехвагонный.

— После переговоров и после уменьшения заказа я не могу вам сказать точной цены, потому что это были сложные переговоры, — говорит Филипп Бруннер. — Сейчас мы с «Аэроэкспрессом» в конструктивном смысле нашли решение, чтобы они нам могли частично компенсировать убытки.