В ожидании инвесторов город готов сам расчищать площадки

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Когда этим летом стало известно, что легендарная Осмоловка может пойти под снос, Sputnik задался вопросом, а как определяется целесообразность тех или иных градостроительных решений, которые принимают городские архитекторы. Никаких цифр, подтверждающих необратимый износ желтых двухэтажек за Оперным театром, коммунальщики и архитекторы не называли. А жильцы наоборот показывали экспертизы, что их дома в удовлетворительном состоянии, и демонстрировали готовность вкладываться в ремонт.



© Sputnik / Марина Серебрякова Сноса Осмоловки пока не будет: решение по проекту не принято

Когда в ходе презентации проекта детального планирования территорий Осмоловки взволнованных людей останавливали замечаниями, что дискуссия не предусмотрена, обсуждение проходит в формате информирования, возник еще один вопрос: а есть ли у граждан возможность быть услышанными?

Как показало дальнейшее развитие событий вокруг Осмоловки, такая возможность есть, но вопросы остались. Ответить на них согласилась заместитель председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Ольга Верамей.

Во главе экономическая целесообразность

— Расскажите, пожалуйста, как определяется целесообразность тех или иных преобразований жилых территорий с малоэтажной застройкой. От чего зависит, это будет реконструкция со сносом или без?

— Основные критерии при принятии решений о реконструкции со сносом — это показатель плотности застройки, а также регламент функциональной зоны, то есть мы говорим о дорогой земле в центре или менее ценной на периферии. Кроме того, учитывается экономическая целесообразность выполнения реконструкции территорий и рациональность использования городских земель.

Соответственно, если жилое помещение не соответствует возросшим потребительским стандартам, налицо прогрессирующий моральный и физический износ малоэтажных зданий, если эти здания расположены в центральной и срединных зонах, где дорогая земля, а их обслуживание влечет высокие эксплуатационные затраты, то велики шансы, что эти здания попадут под снос. Реконструкция со сносом таких территорий позволяет городу получить дополнительные объемы жилого фонда, рациональнее использовать городскую инфраструктуру и землю, которая тоже представляет собой ценность, повысить комфорт и качество жилой среды и сформировать достойный облик застройки столицы.



© Sputnik / Марина Серебрякова Осмоловка: снести нельзя, оставить 15

— Когда вы говорите о целесообразности сноса, вы ссылаетесь, в том числе, на прогрессирующий физический износ малоэтажных зданий. Но, насколько я понимаю, когда разрабатывался ПДП Осмоловки, четкого — в цифрах — представления о состоянии этих домов не было. Во всяком случае, архитектор проекта Александр Бондарчик признавался, что у него цифр нет. А с другой стороны, жители Осмоловки показывали экспертизы, сделанные в частном порядке, которые говорят, что дом в удовлетворительном состоянии. Как вы прокомментируете эту ситуацию? Почему не было экспертизы перед разработкой проекта?

— Начнем с того, что экспертиза в частном порядке была сделана только на один дом. Но есть же и другие мнения — что данные объекты, по крайней мере, один дом на этой территории, находятся в аварийном состоянии, что там стены имеют такие щели, что невозможно жить. Да, это не экспертиза, а частное мнение граждан, но люди высказываются в том духе, что эти здания — ветхие, и быстрей бы их отселили из этой зоны, что их ребенок болеет. То есть экологическое состояние среды не очень хорошее. Перед обсуждением была проведена экспертиза Минского городского центра гигиены и эпидемиологии. Она признала, что этот проект можно далее обсуждать.

— Есть ли какие-либо иные факторы, кроме экономических, которые могут повлиять на принятие решения о развитии территории? Учитываются ли исторические, культурные и гуманитарные факторы? Если говорить применительно к той же Осмоловке, это отмечают многие, там сложилась особая общность людей, и эта территория представляет для них определенную ценность.

© Фото: Асмалоўка / Осмоловка Осмоловка не стала историко-культурной ценностью Минска

— Эта территория представляет ценность пока лично для жителей кварталов. Историко-культурная ценность Осмоловки для города пока не установлена. Этот вопрос рассматривался на Раде при Министерстве культуры, но решение принято не было. Потому говорить о том, что эта застройка ценна для города, пока рано. Кроме того, напомню, архитектурный совет при главном архитекторе города учел предложения граждан и отправил проект на доработку.

Проект будет доработан после того, как дополнительные сведения предоставят ЖКХ и Министерство культуры. Министерство культуры, в частности, должно, наконец, высказать мнение о придании этим кварталам статуса историко-культурного наследия либо иное мнение. А от коммунальщиков ждем данных о том, в каком состоянии все-таки находятся строения, здания, сооружения и сети в этих кварталах. С учетом этих данных и будет дорабатываться ПДП.

Шанс быть услышанными

— Осмоловка — это частный случай. Против строительных планов городских властей только в этом году протестовали в Зеленом Луге, протестуют в районе улицы Розы Люксембург, и в Лошице, и на улице Вильямса. У них есть шансы быть услышанными?

— Общественные обсуждения дают возможность быть услышанными всем. Они позволяют нам установить баланс между тем, что необходимо для города, и тем, что важно жителям. Вот в Заводском и Первомайском районах было принято мнение граждан и было откорректировано оптимальное решение проектов. В Первомайском районе жители были не согласны со строительством поликлиники, в Заводском — с уплотнением жилого района. В первом случае мы скорректировали размещение поликлиник для взрослого и детского населения, скомпоновали их на одном участке и сократили функциональное наполнение. Во втором случае, на территории Заводского района, по двум проектам принято решение о корректировке проектных решений с исключением уплотнения территорий на отдельных участках.



© Sputnik/ Александр Кривошеев / Александр Шурмелев Осмоловка: видеопрогулка по тихому центру Минска

Но в любом случае социально гарантированные параметры территорий должны соблюдаться — они устанавливаются в технических нормативных правовых актах. Проекты детального планирования утверждаются решением горисполкома, до этого действия проекты проходят экспертизы Центра гигиены и эпидемиологии, Министерства природных ресурсов, Главгосстройэкспертизы.

На некоторых территориях жителям говоришь, что здесь в соответствии с нормами нужна поликлиника, обеспечение торговыми, бытовыми помещениями, а люди говорят: "А нам здесь это не надо. Мы привыкли жить так". Но это же параметры, гарантированные государством, и если они не выполняются на этих территориях, то детальный план не может пройти экспертизы и быть утвержден. Эти параметры должны соблюдаться вне зависимости от того, есть желание у людей или нет. Мы обязаны их обеспечить.

— Что бы вы посоветовали гражданам, которые хотят поучаствовать в принятии решений о том, как должна развиваться территория, где они живут? Что им делать, чтобы быть услышанными?

— Надо высказывать свое мнение в письменном виде, а не только в устном на презентации проекта. Для нас, конечно, это дополнительная нагрузка, потому что на каждое обращение нужно отвечать в установленный срок. Но обоснованные замечания граждан всегда и обязательно учитываются.

— А сбор подписей может повлиять на принятие обсуждаемого градостроительного решения?

— Сложно сказать. Но я заметила, что люди приносят подписи на отдельных листах. И у меня возникает вопрос — а они знают, за что они подписываются, что окончательно будет подано в горисполком? На мой взгляд, если организуется сбор подписей, то он должен осуществляться немного по-другому: чтобы на одной стороне была информация, а с другой стороны — подписи. Потому что когда приносят приложенные подписи в количестве 200-600, как можно определить — человек подписался под этим посланием или другим…

— То есть подписи не могут повлиять на принятие решения архитектурным советом?

© Sputnik / Александр Шурмелев Архитектор: найти инвестора для застройки Осмоловки будет непросто

— В разных ситуациях по-разному. Когда пишут "я не хочу, потому что я прожил здесь всю жизнь" или "я считаю, что это решение неправильно", предположу, что вряд ли это можно рассматривать как аргумент.

— С учетом возрастающего количества эмоциональных общественных обсуждений планов города по застройке территорий, будет ли меняться ваша тактика? Может, будете корректировать подходы к принятию решений, к оценке целесообразности?

— В любом случае у нас есть закон — градостроительные и технические нормы, которые не позволяют нам смотреть на ситуацию по-иному, эмоционально. Эти нормы заложены в генплане и технических нормативных правовых актах, они имеют научное обоснование. Старушка, извините, не дойдет до магазина, если он дальше 500 метров. Все эти расстояния выверены. Не потому что там кому-то захотелось чего-то где-то разместить — например, поликлинику возле дома, или магазин рядом с домом, или прачечную, или что-то еще. Это потому что есть такие нормы, и они рассчитаны нашими специализированными организациями с учетом научных подходов.

Но есть же и такие — мы против поликлиники, потому что таким образом сократится зеленая зона. А то, что они в поликлинику ездят за пять остановок, а поликлиника там перегружена, и им приходится в очереди стоять часами, чтобы получить медицинскую помощь, это неважно… Процент озеленения, между прочим, в этой части города, речь про Зеленый Луг, выше, чем на других территориях города, и в соответствии с нормами озелененность данной территории может быть незначительно сокращена.

Готовы сами расчищать площадки

— Как оцениваете интерес инвесторов к столичным площадкам? На фоне падения спроса к жилью и на фоне волнений людей, чье жилье может оказаться под угрозой сноса или чьему микрорайону грозит уплотнение?

© Sputnik / Вера Дашкевич. Докладчику не удалось с первого раза представить проект новой Осмоловки

— Определенный спрос есть. Не такой, как раньше, конечно, когда по заявительному принципу либо на конкурсной основе предоставлялись территории со сносом, причем со сносом более 30%, чем выход жилья. Но и сейчас есть интерес к жилым территориям, где предполагается снос малоценных усадебных и промышленных объектов.

— А почему сократился спрос?

— Скорее всего, инвесторы опасаются дополнительных затрат. У города есть планы на освобождение территорий. То есть город будет самостоятельно решать проблему сноса, а потом предоставлять освобожденные от строений площадки. Вот как получилось с птицефабрикой на Нововиленской: город освободил там территорию от промышленного предприятия, мы вынесли птицефабрику, и на этом месте будет построен замечательный жилой квартал.

В сопроводительной записке комитет архитектуры и градостроительства также напомнили Sputnik о некоторых положениях генплана. В том числе о том, что реконструкция территорий со сносом усадебной и малоэтажной (2-3 этажа) застройки позволит построить на их месте жилые дома повышенной комфортности и вывести на рынок в ближайшие годы 3,3 миллиона не самых дешевых метров. Это, кстати, почти треть от общего объема нового городского жилья.