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Три Спаса и начало осени. Народный календарь про август

01.08.2017 14:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Наступивший месяц наши предки почитали особым образом. Полагалось не только трудиться в поле и огороде, но и благодарить Бога за собранные дары. Поэтому на август приходится сразу три Спаса — Яблочный, Медовый и Хлебный. Один из самых важных праздников в католическом календаре также приходится на последний летний месяц — 15 августа отмечается Успение Божьей Матери.

В нашем ролике мы собрали всю самую важную информацию о том, что по мнению наших предков, полагалось сделать в августе и на что стоило обратить внимание.

 

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В нашем ролике мы собрали всю самую важную информацию о том, что по мнению наших предков, полагалось сделать в августе и на что стоило обратить внимание.

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