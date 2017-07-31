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В восьми зонах Минска обнаружены иксодовые клещи

01.08.2017 14:58 — Новости Общества | Tut.by  
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В восьми разных районах столицы обнаружены иксодовые клещи, сообщила санитарно-эпидемиологическая служба Минска.


Иллюстрация: Санитарно-эпидемиологическая служба города Минска

Специалистами санитарно-эпидемиологической службы были обследованы парки, скверы, детские летние оздоровительные учреждения, пригородные зоны массового отдыха населения и другие территории.

По состоянию на 1 августа иксодовые клещи были обнаружены в лесопарковой зоне отдыха Дрозды, в лесополосах по улицам Тикоцкого, Калиновского, Фогеля, Копиевича, в Степянском и Слепянском лесных массивах, а также в лесу в Дражне.

Специалисты рекомендуют при выходе на любую территорию, где могут встречаться клещи, одеться таким образом, чтобы предотвратить заползание клещей под одежду и обеспечить быстрый осмотр для их обнаружения. Рекомендуется выбирать светлую однотонную одежду. По возвращении из леса, парка необходимо внимательно осмотреть одежду и кожу, домашних питомцев, букеты из лесных и полевых цветов и другие вещи, привезенные из леса. А также использовать репелленты — средства, которые отпугивают клещей.


 
Теги: Минск
 
 
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По состоянию на 1 августа иксодовые клещи были обнаружены в лесопарковой зоне отдыха Дрозды, в лесополосах по улицам Тикоцкого, Калиновского, Фогеля, Копиевича, в...

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