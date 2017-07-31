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Белорусским женщинам живется лучше, чем украинкам или казашкам

01.08.2017 15:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 авг – Sputnik. Лучшей страной для жизни женщин является Швеция, Беларусь занимает тридцать шестое место из восьмидесяти, считают авторы исследования "Best Countries for Women", опубликованного на сайте U.S. News & World Report.

Белорусским женщинам живется лучше, чем украинкам или казашкам
© Pixabay
Белорусы - на третьем месте в Европе по уровню расизма

В первой десятке стран – Дания, Норвегия, Нидерланды, Канада, Финляндия, Швейцария, Австралия, Австрия и Новая Зеландия. Хуже, чем в Беларуси, женщинам живется в Украине (52-е место) и Казахстане (63), а вот прочие соседи обошли республику: Россия оказалась на 30-м месте, Польша – на 21-м, Латвия – на 28-м.

Авторы исследования "Best Countries for Women" опросили 9 тысяч женщин. Самой комфортной для жизни с точки зрения респонденток оказалась Швеция.

Главный критерий, по которому определяли лучшую для жизни страну, – равноправие между полами. Исследователи также учитывали уровень развития института права человека, экономическое благосостояние, гендерное равенство, безопасность, систему образования. Так, например, в стране-фаворитке почти две трети выпускников вузов, получивших ученые степени, являются женщинами.

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно исследованию американцев, лучше всего женщинам жить в Швеции, Дании, Норвегии или Нидерландах.

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