Белорусским женщинам живется лучше, чем украинкам или казашкам

МИНСК, 1 авг – Sputnik. Лучшей страной для жизни женщин является Швеция, Беларусь занимает тридцать шестое место из восьмидесяти, считают авторы исследования "Best Countries for Women", опубликованного на сайте U.S. News & World Report .

В первой десятке стран – Дания, Норвегия, Нидерланды, Канада, Финляндия, Швейцария, Австралия, Австрия и Новая Зеландия. Хуже, чем в Беларуси, женщинам живется в Украине (52-е место) и Казахстане (63), а вот прочие соседи обошли республику: Россия оказалась на 30-м месте, Польша – на 21-м, Латвия – на 28-м.

Авторы исследования "Best Countries for Women" опросили 9 тысяч женщин. Самой комфортной для жизни с точки зрения респонденток оказалась Швеция.

Главный критерий, по которому определяли лучшую для жизни страну, – равноправие между полами. Исследователи также учитывали уровень развития института права человека, экономическое благосостояние, гендерное равенство, безопасность, систему образования. Так, например, в стране-фаворитке почти две трети выпускников вузов, получивших ученые степени, являются женщинами.