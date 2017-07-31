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"Защитить от интернета и помочь с работой". В стране обсуждают, как улучшить положение детей

01.08.2017 15:17 — Новости Общества | Tut.by  
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В Беларуси разработан проект Нацплана действий по улучшению положения детей и охране их прав на 2017−2021 годы. Он размещен на сайте Национального правового портала и вынесен на общественное обсуждение. TUT.BY полистал документ и выбрал самое, на наш взгляд, интересное.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Итак, в Беларуси собираются:

— Создать программы для обучения правилам безопасного поведения в интернете, программы профилактики интернет-зависимости (2017−2021 годы).

— Создавать больше временных рабочих мест для несовершеннолетних, увеличить количество трудоустроенных учащихся (2017−2021 годы).

— Развивать службы экстренной бесплатной помощи детям, пострадавшим от насилия и жесткого обращения, в том числе «горячие линии», телефоны доверия (2017−2021).

— Развивать службы экстренной бесплатной помощи детям, пострадавшим от насилия и жесткого обращения, в том числе «горячие линии», телефоны доверия (2017−2021).

— Увеличить выявляемость и качество расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних (2017−2021).

— Создать инфраструктуру Информационного Центра по содействию розыску пропавших и эксплуатируемых детей (2017−2021).

— Разработать модель […] комплексной реабилитации несовершеннолетних, которые употребляют наркотики и другие психотропы, алкоголь, пиво (и это установлено законодательством), на базе специального лечебно-воспитательного учреждения […] (2017).

— Обеспечить доступность образования для детей с особенностями психофизического развития, в том числе инвалидов, с использованием дистанционных образовательных технологий (2018−2021).

— Сократить количество учреждений интернатного типа (2017−2021).

До 7 августа все желающие могут внести свои замечания и предложения в разработку документа. Для этого письмо с идеей нужно отправить на электронный адрес — usvir@minedu.unibel.by с пометкой «О подготовке проекта Национального плана действий по улучшению положения детей и охране их прав на 2017−2021 годы».

 
 
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В Беларуси разработан проект Национального плана действий по улучшению положения детей и охране их прав на 2017−2021 годы. Он размещен на сайте Национального...

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