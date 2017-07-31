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Оглашение приговора раненному милиционером минчанину перенесли

01.08.2017 15:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 авг — Sputnik. Суд Московского района Минска перенес время оглашения приговора минчанину Андрею Гаврошу, который обвиняется в неповиновении сотруднику милиции, об этом сообщили журналистам в суде.

"Время нахождения суда в совещательной комнате продлено до 10:00 2 августа", — сказали в суде.

Как ранее сообщало агентство, оглашение приговора Гаврошу должно было состояться сегодня в 15:30. На оглашение пришло несколько десятков человек, в числе которых родственники и знакомые обвиняемого, слушатели юридических факультетов, журналисты, участники процесса — государственный обвинитель, адвокат обвиняемого, а также потерпевший сотрудник милиции Руслан Соловьев.

В зал, где должно было состояться оглашение, никого не пускали, и примерно в 15:40 сотрудник Суда Московского района Минска вышла и сообщила, что оглашение приговора перенесено.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 1 авг — Sputnik. Суд Московского района Минска перенес время оглашения приговора минчанину Андрею Гаврошу, который обвиняется в неповиновении сотруднику...

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