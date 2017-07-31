МВД не поддержало инициативу по изменению условий содержания в ИВС

МВД не поддержало инициативу по изменению условий содержания в изоляторах временного содержания. Как сообщает правозащитный сайт spring96.org , это следует из ответа на коллективное обращение, под которым было собрано 364 подписи. Обращение было подготовлено совместно инициативой «Правозащитники против пыток» и закрытого властями правозащитного центра «Весна», сообщает БелаПАН .



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В обращении предлагалось исключить из пункта 47 Правил внутреннего распорядка мест отбывания административного ареста десятый абзац, устанавливающий, что «передача не принимается и возвращается посетителю в случае отсутствия разрешения начальника места отбывания административного ареста на вручение административно арестованному передачи, передаваемой лицом, не являющимся для административно арестованного близким родственником».

Также предлагалось решить вопрос об ежедневном (без выходных) приеме продуктовых передач лицам, отбывающим административный арест; разместить на сайте УВД облисполкомов информацию о местах нахождения ИВС, обслуживаемой территории, графиках работы и личного приема руководством, номерах телефонов, графике и порядке приема продуктовых передач, свиданиях, продублировав эту информацию на информационных стендах подведомственных ОВД.

В обращении также предлагалось законодательно закрепить норму, устанавливающую возложение надзора за арестованными женщинами только на сотрудников женского пола.

Из ответа Министерства внутренних дел Беларуси следует, что изменение Правил внутреннего распорядка возможно лишь в случае внесения изменений в ч. 9 ст. 18.7 ПИКоАП, а МВД не является субъектом законодательной инициативы.

Выяснилось, что время приема передач устанавливается начальниками ИВС самостоятельно, исходя из специфики служебной деятельности конкретного изолятора (лимита наполняемости, среднего количества административно арестованных и др.). В ИВС с большим лимитом наполняемости прием передач, как правило, осуществляется ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни. По мнению временно исполняющего обязанности по должности начальника управления надзорно-исполнительной деятельности МВД Сергея Аляшкевича, это наиболее оптимальный вариант организации работы.

Несмотря на то что лица, отбывшие административный арест, получают счета для оплаты питания во время нахождения в ИВС, Аляшкевич утверждает, что лица, содержащиеся в ИВС, обеспечиваются бесплатным питанием, достаточным для поддержания здоровья и сил.

По вопросу о размещении информации о местах нахождения ИВС Аляшкевич сообщил, что «подавляющее большинство ИВС размещаются в здании ОВД либо на его территории, т.е. имеют с ОВД одинаковый адрес места расположения». При этом отмечается, что информация об адресах ОВД, обслуживаемой территории, графиках работы и личного приема руководства, номерах телефонов размещена на официальных сайтах ГУВД Мингорисполкома, УВД облисполкомов. Порядок приема продуктовых передач, а также проведения свиданий административно арестованных с адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи, подробно регламентирован Правилами внутреннего распорядка, говорится в ответе.

Предложение о законодательном закреплении нормы об осуществлении надзора за арестованными женщинами только сотрудниками должного пола также не нашло поддержки МВД. Несмотря на многочисленные жалобы женщин, арестованных в феврале-марте 2017 года, в ответе МВД указано, что в ИВС работают сотрудники женского пола в количестве, достаточном для обеспечения безопасности женщин.

«Поскольку речь идет об условиях содержания административно арестованных, заявление о том, что лица, содержащиеся в ИВС, обеспечиваются бесплатным питанием, является недостоверным, — прокомментировал полученный из МВД ответ правозащитник Сергей Устинов. — Кроме того, из ответа Аляшкевича прослеживается, что возможность получения передач административно арестованными напрямую зависит от наполненности ИВС и желания начальников. Что касается законодательного закрепления нормы, устанавливающей возложение надзора за арестованными женщинами только на сотрудников женского пола, то ответ Аляшкевича аналогичен многим ответам чиновников — не признавать существующей проблемы. Таким образом, можно утверждать, что наша инициатива полностью отклоняется Министерством внутренних дел».