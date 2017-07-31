Окей, Sputnik: как не быть обманутым при предзаказе в кафе?

Sputnik продолжает отвечать на вопросы читателей. После ситуации с минским кафе "Скромный буржуа", которое буквально "кинуло" два десятка молодоженов и не организовало им праздничные банкеты, многие задались вопросом: как должны оформлять предзаказы в кафе так, чтобы все точно состоялось, а в крайнем случае с организации можно было "стребовать" деньги?

Как оформляется предзаказ?

Как указано в инструкции о порядке оформления предварительных заказов на обслуживание, оказание услуг в торговых объектах общественного питания, заказ может быть оформлен путем составления документа (заказ, квитанция и другие виды), содержащего необходимые сведения. Можно по закону оформить предзаказ и по телефону или в интернете.

"Заказ регистрируется в книге учета заказов, которая должна быть пронумерованы, прошнурована, запись о количестве листов должна быть скреплена печатью", — указано в инструкции.

Надо ли вносить предоплату?

Согласно законодательству, продавец вправе предложить заказчику предварительную оплату. Аванс же вносится с согласия заказчика и только после оформления заказа — в течение 15 календарных дней.

Размер аванса для физических лиц — не менее 30% от ориентировочной стоимости заказа, для юрлиц и ИП не менее 50%.

"При оформлении заказа менее чем за 15 дней до начала обслуживания банкета аванс с согласия заказчика вносится в день приема заказа", — уточняется в документах.

Что происходит с отменой банкета?

Если продавец "по независящим от него причинам" не может организовать событие, то он обязан уведомить заказчика об этом не позднее чем за семь дней до оговоренной даты. При этом, с согласия заказчика кафе должно обеспечить проведения обслуживания, оказании услуг у другого продавца.

Вправе отменить предзаказ и клиент, но при условии оплаты заведению стоимости "фактического нанесения ущерба" — стоимости тех продуктов, которые уже были закуплены, и тому подобное.

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