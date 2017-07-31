На празднике «Купалье» в Александрии президент призвал состоятельных белорусов восстанавливать свою малую родину. Дело, несомненно, благородное и такие крупные бизнесмены, как Шумский, Байко и Балабин посредством инвестиций в свои родные места завоевывают себе славу меценатов и уважение государства. Директор компании «Белкаспи» Владимир Слесарев считает свое дело средним бизнесом, но активно восстанавливает исторический памятник «Дом Колодеева» и даже профинансировал строительство храма-часовни в Борисове. TUT.BY поговорил с борисовским предпринимателем и меценатом об истоках интереса к истории малой родины, о том, как в стране можно урегулировать меценатство, и что надломило белорусскую экономику.



«Когда мы впервые приехали взглянуть на дом, все просто сели и зарыдали»

Когда в родном городе или деревне уже не остается никаких материальных привязанностей, вроде родительского дома, отцовского гаража и даже друзей детства, то остается лишь духовная связь. Но возникает она не сразу. Как признается Владимир Слесарев, острее всего она ощущается, когда человеку уже за 30−40 лет. «Я знаю десятки борисовчан, которые состоялись как руководители и бизнесмены в разных уголках бывшего СССР. Но даже несмотря на то, что в городе уже нет родителей, их все равно тянет вернуться и побродить по любимым местам», — рассказывает предприниматель.

После войны Борисов сложился как промышленный город и найти здесь что-то особенное практически невозможно. Но в какой-то момент надоедает ходить по улицам и смотреть на трубы и заводские корпуса. Тогда возникает подлинный интерес к тому месту, где ты живешь. «И как только ты начинаешь узнавать его поглубже, ты смотришь на город совершенно по-другому. Тебе хочется найти в этом месте что-то особенное. Ты сегодня живешь не в Париже или Лондоне, — иронизирует Слесарев. — Но в городе есть небольшая группа людей, увлеченная своей родиной. Именно они наполняют Борисов каким-то содержанием».

В Борисове исторически переплелись судьбы людей, формировавших современную Европу: здесь была ставка Гитлера, а сам фюрер жил в домике Наполеона, где Бонапарт за более чем 100 лет до него зимними вечерами вспоминал истории о походах Карла XII, который тоже бывал в Борисове. Казалось бы, мелочи, но на таких хрониках и легендах живут многие туристические городки и деревни в Европе.

Первым состоятельным исследователем, обратившим внимание на историческую значимость города, был помещик-миллионер Иван Колодеев. В конце 19 века дворянин выкупил земли в Ново-Борисовском посаде и сдавал их в аренду местным предприятиям, соучредителем и акционером которых он выступал. Благодаря ему через Борисов была проложена железная дорога. Однако главной страстью помещика была история Борисовщины в войне 1812 года и личность Наполеона. Колодеев собирал документы об этом периоде, выкупал картины, гравюры и рукописи, относящиеся к эпохе Наполеоновских войн. Также просвещенный дворянин участвовал в изучении переправы французских войск через Березину в деревне Студенка, где он установил два памятника.













За время путешествий по России и Европе борисовский миллионер собрал библиотеку количеством в 15 тыс томов. Книги в основном были посвящены наполеоновской эпохе. Многие историки уже в начале 20 века писали, что библиотека Колодеева — первое в Европе столь масштабное хранилище сведений и экспонатов, относящихся к одной исторической эпохе. Редкие иллюстрированные издания дополнялись подборками журналов, дневников, карт и газет, в том числе выходивших в захваченном Наполеоном Минске. Портреты полководцев, гравюры с военными эпизодами, коллекция различных видов холодного и огнестрельного оружия, русских и европейских орденов, медалей и монет наполняли обширное хранилище неутомимого фабриканта. Одной из жемчужин коллекционера была уникальная рисованная от руки 100-страничная карта Российской империи, выполненная в единственном экземпляре специально для императора Франции.





Накануне смерти в 1914 году Колодеев завещал свою коллекцию московскому Историческому музею. В 1915 году во время приближения немецких войск к Борисову вдова миллионера, следуя условиям завещания, подарила все материалы библиотеки музею в Москве.

Дом Колодеева, где он хранил свою огромную коллекцию, в последующих десятилетиях 20 века ждала незавидная судьба. В первые годы советской власти в здании был дом отдыха для рабочих. Вскоре на площадях бывшего дворянского жилища расположили дом малютки. А в период Великой Отечественной войны деревянному зданию очень повезло: пока весь Борисов горел, дом занял немецкий гарнизон, охранявший стратегически важный мост через Березину. Сохранившееся после войны помещение отдали кожно-венерологическому диспансеру. А с наступлением 90-ых окна бывшего дома помещика-миллионера заколотили и оставили на ответственность собакам и бездомным. Правда, были попытки реставрации здания, но они закончились безрезультатно.

Слесарев так же, как и его исторический коллега по ремеслу Колодеев, долгое время увлекался явлением войны, в том числе и войной 1812 года. Но на дом, ранее принадлежащий известному помещику, бизнесмен наткнулся случайно. В 2010 году по президентскому указу № 6 ему предложили восстановить здание и взять в свою собственность. «Когда мы впервые приехали взглянуть на дом, все просто сели и зарыдали. Никто не ожидал, что до такой степени можно было довести это здание. Остались только наружные стены, а вся территория была в развалинах бывших хозпостроек», — вспоминает предприниматель. Восстановительные работы заняли около года, а оформление и наполнение дома — еще год. Только к концу ремонта здания Слесарев решил сделать его усадьбой. Окончательно Дом Колодеева открылся в к 200-летию войны 1812 года. «Когда входили гости, мы еще домывали полы от штукатурки и спинами держали обои, чтобы не отвалились» — смеется Слесарев.





Ремонт здания не задумывался как точная реконструкция здания. По старым снимкам удалось только реконструировать фасад. Внутри дом имеет современный вид, но выполнен под атмосферу столетней давности. Кроме того, бизнесмен ищет мебель и предметы быта того периода, покупает современные картины, изображающие события эпохи наполеоновских войн. Но часть гравюр, принадлежащих ранее фабриканту, занимают одну из комнат дома. Стены самого большого зала здания, где ранее была комната Колодеева, украшают портреты знаменитых генералов и маршалов, участвовавших в событиях на Березине. Как признается бизнесмен, архивных материалов о Колодееве и его доме достаточно мало, а личные вещи утрачены окончательно. «Оформлением залов занимаемся сами, коллекцию формируем самостоятельно. Однако на начальном этапе нам очень помогли городская библиотека и большая группа местных краеведов и любителей истории», — рассказывает предприниматель.





Слесарев хочет, чтобы дом жил полной жизнью, как и при его бывшем хозяине. Поэтому в усадьбе стараются регулярно проводить балы и спектакли, организовывать литературные и музыкальные вечера. Также стены усадьбы украшают картины 34-ех борисовских художников, в числе которых произведения Николая Исаёнка и Миколы Рыжего. К тому же предприниматель периодически организует персональные экспозиции для местных деятелей искусств.

«В дальнейшем у меня большие планы на этот дом. Но в условиях кризиса есть проблемы, которые требуют оперативных затрат и вложений. Сейчас не самое лучшее сейчас время для меценатства. Но дело все равно идет. Хотя что-то пришлось сократить, упорядочить расходы и формировать коллектив посредством оценки объема решаемых задач», — подытожил Слесарев.





Затраты — 10 тыс долларов, земельный налог по полной, и кому это нужно?

Средняя посещаемость в год составляет 5−6 тыс человек. Однако содержание дома абсолютно убыточно. Дом-усадьба числится как «здание культурно-просветительского значения» и является некоммерческим проектом. Но поскольку он числится на балансе юридического лица, то оплата всех тарифов и налогов производится в полном объеме. Самая отягощающая пошлина — налог на землю, выплачиваемая по всей кадастровой стоимости. К слову, площадь дома — 720 квадратных метров. Также предприниматель на свои средства содержит охрану и экскурсоводов, оплачивает ремонт и содержание здания. В среднем финансирование усадьбы ежегодно обходится в 10 тыс долларов, не включая стоимость пополнения экспозиций.

«Раньше этих расходов просто не замечал, поскольку это дело для души. Сегодня, когда каждая копейка на счету, содержание дома-усадьбы очень накладно. Но со стороны государства это выглядит так: тебе нравится этим заниматься? Отлично! Но плати все, что положено. И с меня берут деньги, будто это коммерческий проект или магазин. То есть музеи и другие культурные организации от части этих выплат освобождены, а я несу те же самые функции и мне никаких преференций», — восклицает бизнесмен.

Вопрос меценатства в Беларуси законодательно никак не отрегулирован. Но по стране очень много бесхозяйственных памятников архитектуры и культуры. Слесарев уверен, что если новый хозяин в лице предпринимателя хотя бы просто починит крышу и очистит территорию от мусора, тогда появится вероятность, что это здание в дальнейшем будет реконструировано. По его мнению, государство хочет, чтобы было попадание 100 из 100, и предприниматель за короткие сроки все восстановил. Однако на поднимающейся экономике такие проекты можно выполнить, но на падающей выдержать их трудно. «Поэтому государство должно понять, что, в любом случае, с хозяином вещи куда лучше, чем без него. Но поскольку у нас страна с очень жесткой вертикалью власти, то слова президента о малой родине должны звучать как прямое указание, а не призыв», — резюмирует Слесарев.











В пример, как можно было бы законодательно закрепить меценатство, бизнесмен привел закон об агротуризме. Сергей Румас, будучи председателем Белагропромбанка, пролоббировал закон об агротуризме в деревнях, а его банк согласился субсидировать желающих под небольшие проценты. «И вот он одним законом сделал для малой родины столько, сколько не сделал ни один человек. Агроэкоусадьбы люди начали строить именно на своей малой родине. Один разумный человек пролоббировал разумный закон, и страна получила от этого невероятный результат», — считает Слесарев. На его взгляд, такой же закон должен быть и о восстановлении исторических мест и памятников. К примеру, за реконструкцию того или иного места предприниматель получает определенные льготы для своего бизнеса. А если он к тому же создает рабочие места, то получает субсидии, продолжает предприниматель. Иначе бюрократическая подушка безопасности между властью и бизнесом и дальше будет убивать все инициативы.





«Дух нации формирует культурный слой. И носители этого культурного фонда не бюрократы. Таковыми являются народ и интеллигенция. Бюрократ только мешает развитию культуры. К примеру, у 70-летнего художника Николая Исаёнка в Национальном художественном музее было 5 персональных выставок, еще при СССР его работы приобрела Третьяковская галерея. И у него до сих пор нет никакого звания. Если бюрократ считает, что такие люди государству не нужны, тогда чего они хотят вообще?», — задается вопросом предприниматель.

«На те деньги, которые дал нам заработать Прокопович, живет вся страна»

Слесарев коренной борисовчанин и бывший военный. Служил в Афганистане, провел более полсотни боевых операций и был награжден тремя орденами. После развала Союза уволился в запас и вернулся в Борисов, где занялся бизнесом.

«В Афганистане я служил уже офицером, а офицер всегда работает с людьми и отвечает за них. Афганистан меня выковал как человека и сформировал стержень. С тех пор я для себя решил: я не гений — я нормальный человек. Но все, что бы я ни делал, я буду делать хорошо. Так я начал заниматься бизнесом», — поясняет предприниматель.

Сперва бизнесмен возил из Калининграда в Борисов морепродукты и продавал их на местном рынке. Затем появилась возможность купить часть заброшенного ремонтно-механического завода на въезде в город, где через год появился строительный рынок. Сейчас рынок «Демина, 39» считается крупнейшим в Борисове: там работают около 200 магазинов, и в общем созданы сотни рабочих мест. Его компания «Белкаспи» занимается недвижимостью в Борисовском и Минском районах. Также в рамках своего фермерского хозяйства «Слесарев» бизнесмен занимается агроэкотуризмом. «Я в принципе построил целую деревню: там есть фермерское хозяйство, ресторан и так далее», — рассказывает бизнесмен.

Предприниматель считает, что белорусский бизнес похоронили в начале 2014 года, когда Нацбанк установил ставку рефинансирования 48%. Сегодняшнюю стабилизацию финансовой системы бизнесмен считает мнимой, а Петра Прокоповича — образцом государственного деятеля.

«На те деньги, которые дал нам заработать Прокопович, живет вся страна. Прокопович работал строителем, и он знает взаимосвязь денег и производства. А те люди, что пришли сегодня, создается впечатление, — ни одного дня не работали на производстве, — уверен Слесарев. — Они стабилизировали экономику, а как я считаю, эта стабильность — кладбище для экономики. Еще два года рецессии похоронят экономику страны».

По мнению бизнесмена, в Беларуси для выхода из сегодняшнего положения только одна точка опоры — народ. Как считает предприниматель, если увлечь народ идеей, как было с агроусадьбами, то многое может получиться. «Но сейчас все бизнесы сделались убыточными. Сегодня весь бизнес выживает, и я сейчас тоже выживаю. А способы выживания очень разные: кому-то дотации для сохранения рабочих мест, а кому-то налоги поднимают в 2,5 раза. Только бы природное качество белорусов „умение выживать в любой ситуации“ не превратилось в образ жизни», — резюмирует Слесарев.



