Белорус купил машину, а спустя год литовские таможенники нашли в ней тайник с сигаретами

Год назад белорус купил Audi Q7. Оказалось, что машина с сюрпризом — в тайнике литовские таможенники нашли 1340 пачек гродненских сигарет «NZ», сообщает портал euroby.info.





В субботу, 29 июля, мобильная литовская группа таможни на дороге около Друскининкая остановила автомобиль для проверки. Audi Q7 была знакома таможенникам. В 2015 году на этой машине уже задерживали белорусского контрабандиста.

Тогда в ходе досмотра нашли спрятанные 1620 пачек сигарет. На этот раз в салоне был другой человек, который, как оказалось, купил данное транспортное средство год назад. Сотрудники таможни все-таи решили досмотреть автомобиль.

Литовцы не сильно удивились, когда в нижней части багажника, как и два года назад, нашли 1340 пачек гродненских сигарет «NZ».

Гораздо больше удивился владелец машины, который уверял, что не знал о тайнике. Очень часто ответ «не мое, не знаю» служит способом, чтобы уйти от ответственности, но в этот раз литовская таможня склонна верить белорусу. Видно, что найденные сигареты долго пролежали в тайнике.

Однако в отношении мужчины все равно составлен протокол за транспортировку подакцизного товара.