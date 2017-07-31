На заводе «Штадлер-Минск» изготовили шесть трамваев для Санкт-Петербурга. Россияне назвали новый трамвай «Чижик», он станет самым длинным трамваем в СНГ — 34 метра. В Фаниполе рассказали про этот и другие заказы, которые должны помочь в развитии предприятия.



«Чижик» для Санкт-Петербурга, созданный на базе «Метелицы».

«Чижик» — для новой трамвайной ветки Петербурга

Заказчик из Санкт-Петербурга сейчас принимает шесть ярко-зеленых трамваев на заводе «Штадлер-Минск». По договору предприятие в Фаниполе должно поставить Транспортной концессионной компании (ТКК) 23 трамвая: сначала шесть, еще три — до конца года и 14 трамваев — в 2018 году.

Трамваи для Петербурга сделаны на основе «Метелицы», которая сейчас обкатывают на минских улицах , заказчик назвал его «Чижик».

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Длина состава — почти 34 метра, это самый длинный трамвайный состав в странах СНГ. В нем — 66 мест для сидения, пассажировместимость — 376 пассажиров.

— Это очень мощный трамвай. На четырех моторных тележках, здесь восемь электродвигателей, хорошее ускорение. Если сравнивать с машиной — у него полный привод, — говорит директор компании «Штадлер-Минск» Филипп Бруннер.

В трамвае — пассажирско-информационная система, которая будет включаться в общую диспетчерскую систему клиента, есть видеонаблюдение, розетки и разъемы для USB, вайфай.

Трамвай из Беларуси будет ездить в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

— Этот район — достаточно большой. Он не имеет выхода к метро, но очень загружен. Поэтому трамвай мы рассматривали как основной способ для организации качественного, хорошего сообщения с ближайшей к району станцией метро, — рассказывает заместитель главного инженера ТКК Николай Петров. — Надеюсь, что наш проект как раз и будет тем переломом, когда вместо сокращения и удаления трамвайных путей мы начнем развивать, строить современные. В рамках нашего проекта будет построена новая ветка длиной в 2 километра и трамвайное депо.

Петербуржцы рассчитывают загрузить трамваи из Беларуси основательно: за год планируют перевозить 33,2 миллиона пассажиров.



Заместитель главного инженера ТКК Николай Петров

— Рассчитываем, что средняя коммерческая скорость этого трамвая составит от 20 до 24 километров в час. Это хорошая скорость. В Санкт-Петербурге средняя коммерческая скорость сейчас — не выше 14 километров в час, — отмечает Николай Петров.

В тендере на поставку трамваев в Петербург, помимо компании «Штадлер-Минск», участвовали такие известные производители как «Альстом», «Песа», «Шкода».

Сколько именно стоит один такой «Чижик», не говорят, однако директор «Штадлер-Минск» дает ориентир:

— Если представить, что «Метелица», которая ходит по Минску, длиной также 34 метра, то цена соотносимая.

Напомним: трамвай «Метелица» может обойтись для белорусской столицы в сумму от 1 миллиона до 1 миллиона 700 тысяч долларов.



«Чижик» для Санкт-Петербурга.















Получит ли Минск «Метелицу»?

Если с Петербургом все понятно — россияне трамвай покупают, то с «Метелицей» для Минска еще ничего не ясно. Пока «Штадлер-Минск» бесплатно сдал ее трамвайному парку в аренду.

— Наша «Метелица» уже в коммерческой эксплуатации в Минске. Но конкретных планов «Минсктранса» насчет нее у нас пока нет, — говорит Филипп Бруннер. — Мы поставили наш трамвай поездить в Минске, чтобы показать, что мы делаем здесь, в Фаниполе, в Беларуси. Надеемся, что у города будет интерес провести такой тендер, в котором мы тоже сможем поучаствовать.



«Метелица» в трамвайном парке Минска.

Чем еще живет «Штадлер» в Беларуси

Филипп Бруннер отмечает, что заказ из Петербурга для предприятия в Фаниполе очень важен.

— Вы все знаете, что 2015−2016 годы были непростыми для «Штадлер-Минск» и многих других предприятий в Беларуси. Это заказ нам очень сильно помогал развивать наше предприятие. Благодаря ему мы смогли нашу «Метелицу» дальше развить.



Директор «Штадлер-Минск» Филипп Бруннер.

Действительно, в течение двух лет дела на предприятии шли не очень. В начале 2016 года сообщали, что мощности предприятия были загружены на 30−40% .

— Загрузка в этом году выглядит гораздо лучше, — уверяет директор «Штадлер-Минск». — Техническая загрузка у нас сейчас — 40−50%, на следующий год планируем техническую загрузку в 70%… Договоры у нас очень длинные: на полтора года, на два, на три. Могу сказать, что к концу 2018 года у нас должно быть на 250 работников больше — около 800 человек. Это поэтапное развитие, мы постоянно открываем вакансии.

Филипп Бруннер рассказывает: сегодня в Фаниполе собирают одноэтажные поезда для Норвегии — это заказ из холдинга «Штадлер».

— Потом начнем производство двухэтажного поезда для Венгрии, который здесь почти полностью сделаем. Продолжим производство трамвая для Петербурга.



Производство поезда для Норвегии в Фаниполе.

Уже решено, что «Штадлер-Минск» поставит 10 поездов (44 вагона) для Минского метро. На этот заказ на предприятии тоже возлагают большие надежды. Пока метропоезда проектируются, производство планируют запустить в начале следующего года. Первая поставка запланирована на четвертый квартал 2018 года.

Предприятие подписало договор на поставку трамваев для чешского города Остравы. Производить их начнут в конце 2017 года.

Насколько она все-таки белорусская, продукция, которую производит «Штадлер-Минск»? На этот вопрос собеседникам сложно ответить однозначно.

— Вот этот трамвай, — указывает Филипп Бруннер на «Чижик». — На 85% его разработали конструкторы «Штадлер-Минск». Сварка кузова, покрасочные работы, сборка — в Беларуси.





Предприятие в Фаниполе сотрудничает примерно с сотней белорусских производителей. Однако далеко не всегда белорусские производства могут победить в тендерах на поставку комплектующих.

Компания критикует, например, белорусского поставщика стекла из Могилева, с которым работает сейчас.





Из Беларуси — сталь, стеклопластик, кондиционеры, пассажирско-информационные системы.

Однако в том же «Чижике» двигатели — австрийские, кресла — польские, трамвайные тележки тоже импортные.

— Почему кресла не белорусские? Мы с заказчиком посмотрели поставщиков сидений: стоимость, качество, срок службы. К сожалению, белорусский поставщик не выиграл тендер. Только тот факт, что компания находится в Беларуси не означает, что именно они поставят продукцию, — отмечает директор «Штадлер-Минск». — Нам заказчики предъявляют высокие требования, мы своим поставщикам — тоже.



Как выглядит производство трамваев и поездов на заводе «Штадлер-Минск».













































































