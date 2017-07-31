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Костюм "как у Лолиты" можно купить на Aliexpress за $15

01.08.2017 17:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 авг – Sputnik. Летний полупрозрачный костюм с принтом тату нашли пользователи на популярном китайском интернет-маркете Aliexpress.

Костюм "как у Лолиты" можно купить на Aliexpress за
© Sputnik Екатерина Чеснокова
Новый всадник Апокалипсиса: соцсети в восторге от наряда Лолиты

Российская певица выступила в необычном наряде на фестивале "Жара", прошедшем в Баку.

Социальные сети после появления Лолиты в странном комбинезоне заполонили фотожабы, а фото исполнительницы стали новым интернет-мемом.

Как выяснили пользователи соцсетей, подобные костюмы – с различными тату-принтами – можно приобрести на популярном китайском сайте Aliexpress. Причем почувствовать себе звездой будет стоить совсем не дорого: цены на комбинезоны "как у Лолиты" стартуют с 14 долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Почувствовать себе звездой будет стоить совсем не дорого: цены на комбинезоны с необычными принтами стартуют с 14 долларов.

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