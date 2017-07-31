|
Костюм "как у Лолиты" можно купить на Aliexpress за $15
01.08.2017 17:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 авг – Sputnik. Летний полупрозрачный костюм с принтом тату нашли пользователи на популярном китайском интернет-маркете Aliexpress.
© Sputnik Екатерина Чеснокова
Российская певица выступила в необычном наряде на фестивале "Жара", прошедшем в Баку.
Социальные сети после появления Лолиты в странном комбинезоне заполонили фотожабы, а фото исполнительницы стали новым интернет-мемом.
Как выяснили пользователи соцсетей, подобные костюмы – с различными тату-принтами – можно приобрести на популярном китайском сайте Aliexpress. Причем почувствовать себе звездой будет стоить совсем не дорого: цены на комбинезоны "как у Лолиты" стартуют с 14 долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почувствовать себе звездой будет стоить совсем не дорого: цены на комбинезоны с необычными принтами стартуют с 14 долларов.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии