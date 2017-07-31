МИНСК, 1 авг – Sputnik. Летний полупрозрачный костюм с принтом тату нашли пользователи на популярном китайском интернет-маркете Aliexpress.



© Sputnik Екатерина Чеснокова Новый всадник Апокалипсиса: соцсети в восторге от наряда Лолиты

Российская певица выступила в необычном наряде на фестивале "Жара", прошедшем в Баку.

Социальные сети после появления Лолиты в странном комбинезоне заполонили фотожабы, а фото исполнительницы стали новым интернет-мемом.

Как выяснили пользователи соцсетей, подобные костюмы – с различными тату-принтами – можно приобрести на популярном китайском сайте Aliexpress. Причем почувствовать себе звездой будет стоить совсем не дорого: цены на комбинезоны "как у Лолиты" стартуют с 14 долларов.