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С начала года белорусские правоохранители перекрыли 9 каналов незаконного вывоза людей за границу

01.08.2017 17:41 — Новости Общества | Tut.by  
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За шесть месяцев 2017 года правоохранители перекрыли 9 каналов вывоза людей за границу. Жителей Беларуси хотели незаконно перевезти в Россию, Турцию, на Кипр, в ОАЭ, Германию.

Наша страна также сама становилась пунктом назначения для жертв торговли людьми. К нам попадали таким образом жители Вьетнама, России, Украины, Молдовы.

По словам Геннадия Казакевича, начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД, сутенеры и трафикеры все чаще совершают преступления с помощью интернета и не контактируют напрямую с жертвами и соучастниками. В итоге выйти на них становится сложнее. При этом новые формы принимает и сама торговля людьми. Один из таких примеров — фиктивные браки, которые помогают вывозить за границу женщин.

— Чтобы у преступников не было лазеек, которые позволяют уходить от ответственности, МВД несколько раз вносило изменения в Уголовный кодекс, — сообщил Геннадий Казакевич. — В законе появились 6 составов преступления, которые охватывают все виды и формы современного рабства.

В 2017 году ведомство инициировало изменения в УК, которые затрагивают борьбу с торговлей детьми.

 
 
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Жителей Беларуси хотели незаконно перевезти в Россию, Турцию, на Кипр, в ОАЭ, Германию.

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