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По Куйбышева снова пойдут троллейбусы и автобусы
01.08.2017 18:05 — Новости Общества | Tut.by
В Минске с 7 августа на улице Куйбышева восстановят работу маршрутов общественного транспорта после капитального ремонта,. Об изменениях сообщают в учреждении «
Дорожные работы на улице Куйбышева до пересечения с Сурганова окончены. Капитальный ремонт на этом участке
Пассажиры, у которых есть многоразовые проездные на автобус могут продолжать ими пользоваться до 31 августа без дополнительной оплаты в троллейбусе № 29.
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На Куйбышева восстановят движение общественного транспорта
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