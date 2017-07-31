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По Куйбышева снова пойдут троллейбусы и автобусы

01.08.2017 18:05 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минске с 7 августа на улице Куйбышева восстановят работу маршрутов общественного транспорта после капитального ремонта,. Об изменениях сообщают в учреждении «Столичный транспорт и связь».

Дорожные работы на улице Куйбышева до пересечения с Сурганова окончены. Капитальный ремонт на этом участке начался в конце июня, а к основным работам приступили в июле. С 7 августа на улице будет открыто движение транспорта. Временный автобусный маршрут № 929 отменяется, теперь будут ходить автобусы № 24, 44, 59, 91, 136, 1024-ТК и троллейбусы № 12, 29.

Пассажиры, у которых есть многоразовые проездные на автобус могут продолжать ими пользоваться до 31 августа без дополнительной оплаты в троллейбусе № 29.

 
Теги: Минск
 
 
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На Куйбышева восстановят движение общественного транспорта

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