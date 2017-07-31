Брестские таможенники изъяли часы Rolex и Omega за 8 тысяч евро

В июле таможенники изъяли 5 дорогостоящих наручных часов, которые пытались незаконно перевезти через границу, сообщили в Брестской таможне.





Четыре попытки перемещения дорогостоящих аксессуаров были зафиксированы в пункте пропуска «Брест». Так, при досмотре автомобиля «BMW 320» минчанина среди его личных вещей обнаружена заводская упаковка фирмы «TAG Heuer» с наручными швейцарскими часами стоимостью свыше 4 тысяч евро.

Суд признал гражданина виновным в недекларировании товара и обязал выплатить 20 базовых величин (460 рублей) штрафа. Кроме того, владельцу часов необходимо будет уплатить причитающиеся таможенные платежи за товар.





Несколькими днями позже россиянин пытался аналогичным образом переместить через границу часы «Rolex» стоимостью свыше 6 тысяч евро. 31 июля двое жителей города Владимир пытались перевезти через границу часы «Rolex Oyster Perpetual Datejust» и «Omega De Ville» общей стоимостью свыше 8 тысяч евро. Не увенчалась успехом и попытка жителя Москвы перевезти через пункт пропуска «Домачево» без декларирования часы «Montblanc Time Walker Date Automatic» стоимостью 3 тысячи евро.





Часы изъяты до решения суда, а в отношении их владельцев составлены протоколы.

«В соответствии с законодательством при пересечении границы реже 1 раза в 3 месяца норма беспошлинного ввоза личного имущества, ввозимого на территорию ЕАЭС, составляет 1500 евро и 50 кг. В случае ввоза товаров чаще 1 раза в 3 месяца, нормы их беспошлинного ввоза составляют 300 евро и 20 кг», — напомнили в Брестской таможне.