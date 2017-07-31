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В Беларусь идет жара: медики советуют меньше есть и больше пить

01.08.2017 18:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 авг – Sputnik. Белорусам, чтобы избежать теплового удара, следует придерживаться во время жары простых правил – меньше есть и больше пить жидкости, сообщили Sputnik во вторник в Санитарно-эпидемиологической службе Минска.

В Беларусь идет жара: медики советуют меньше есть и больше пить
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По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, в среду 2 августа в Беларуси ожидается очень жаркая погода – местами температура воздуха поднимется выше +35°С.

"Для предупреждения солнечного и теплового удара необходимо защищать голову от прямых солнечных лучей, не перегружать желудок пищей и употреблять достаточное количество жидкости", – сказали медики.

В центре также отметили, что гражданам в жару нужно отказаться от алкоголя и ограничить время пребывания на открытом воздухе.

В случае если во время жары появится недомогание, головокружение или слабость, следует обратиться в учреждение здравоохранения или вызвать скорую.

По информации синоптиков, в среду в отдельных южных районах Беларуси днем воздух прогреется до +35..+36°C, в Минске – до +32°C.  Из-за жары Гидромет на среду объявил по всей республике оранжевый уровень опасности.

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за жары Гидромет на среду объявил по всей республике оранжевый уровень опасности.

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