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В Бресте женщина получила в обменнике лишние 540 долларов и убежала
01.08.2017 18:33 — Новости Общества | Tut.by
Милиция разыскивает женщину, которая 26 июля получила в обменнике лишние 540 долларов, сообщает пресс-служба УВД Брестского облисполкома.
Видео:
На записи камер видеонаблюдения, установленной в супермаркете "Микс", видно, как в 12.10 в обменник заходит женщина, а затем выбегает на улицу. По информации правоохранителей, во время обмена валюты ей выдали лишние 540 долларов.
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