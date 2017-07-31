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В Бресте женщина получила в обменнике лишние 540 долларов и убежала

01.08.2017 18:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Милиция разыскивает женщину, которая 26 июля получила в обменнике лишние 540 долларов, сообщает пресс-служба УВД Брестского облисполкома.

Видео: УВД Брестского облисполкома

На записи камер видеонаблюдения, установленной в супермаркете "Микс", видно, как в 12.10 в обменник заходит женщина, а затем выбегает на улицу. По информации правоохранителей, во время обмена валюты ей выдали лишние 540 долларов.

Приметы женщины: на вид 30-35 лет, рост 165-170 см., среднего телосложения, волосы светлого цвета, окрашены. Была одета: ветровка бежевого цвета, штаны джинсовые синего цвета, светлые кеды. При себе имела черную дамскую сумочку и дорожную сумку зеленого цвета.

При установлении личности, либо местонахождения, просьба сообщить по телефону + 375 29 801 59 59 МТС.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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