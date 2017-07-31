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Новая зона отдыха появилась в Кричеве на берегу реки Сож

01.08.2017 18:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Зону отдыха в Кричеве на реке Сож построили буквально за месяц. Еще в начале лета на этом месте были густые заросли. Теперь на берегу Сожа — благоустроенный пляж со скамейками, «грибками», раздевалками, наглядными стендами ОСВОДа.

Обустраивали зону отдыха несколько предприятий и организаций города: «Кричевцементношифер», «Коммунальник», гортопсбыт, агротехнический колледж.

Кстати, место отдыха местных жителей здесь уже когда-то было. Его возобновление продиктовано объективными причинами — микрорайон «Сож», который находится рядом, активно застраивается и расширяется. Только за последние 8 лет здесь построено 14 пятиэтажек. А это — примерно 700 квартир.

 
 
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На этом месте на берегу реки люди давно отдыхали, однако пляж был диким.

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