|
Зарплате в 1000 рублей быть, клещи в Минске и причины увольнений, - все самое важное за 1 августа в аудио
01.08.2017 18:57 — Новости Общества | Tut.by
Зарплате в 1000 рублей, по мнению правительства, быть, иксодовые клещи в 9 районах Минска и причины увольнений по версии Минтруда — все самое важное за 1 августа в подкасте TUT.BY.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зарплате в 1000 рублей быть, клещи в Минске и причины увольнений, - все самое важное за 1 августа в аудио
Зарплате в 1000 рублей, по мнению правительства, быть, иксодовые клещи в 9 районах Минска и причины увольнений по версии Минтруда, - все самое важное за 1 августа в...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии