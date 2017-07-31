Зарплате в 1000 рублей быть, клещи в Минске и причины увольнений, - все самое важное за 1 августа в аудио

Зарплате в 1000 рублей, по мнению правительства, быть, иксодовые клещи в 9 районах Минска и причины увольнений по версии Минтруда — все самое важное за 1 августа в подкасте TUT.BY.

ТОП-10 новостей Беларуси за 1 августа. Подкаст TUT.BY

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