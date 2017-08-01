В Могилеве проходит благотворительная акция по сбору в школу детей, которым нужна помощь

Жителей Могилева просят помочь сиротам, детям из нуждающихся семей собраться в школу. Волонтеры собирают канцелярские принадлежности, одежду и обувь в крупных торовых центрах города.

Традиционная благотворительная акция стартовала 1 августа. Волонтеры движения БРСМ «Доброе Сердце» организовали в крупных ТЦ пункты сбора канцелярских и спортивных принадлежностей, товаров для детского творчества, развивающих настольных игр, учебных пособий, школьной одежды, обуви и др. Волонтеров легко узнать по майкам с логотипом движения.

Собранные вещи, канцтовары отправятся адресно детям в многодетные и неполные семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Волонтеры также отдадут часть вещей детям в интернатных учреждениях. Акция продлится до 15 сентября включительно.