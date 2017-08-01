|
В Могилеве проходит благотворительная акция по сбору в школу детей, которым нужна помощь
02.08.2017 06:53 — Новости Общества | Tut.by
Жителей Могилева просят помочь сиротам, детям из нуждающихся семей собраться в школу. Волонтеры собирают канцелярские принадлежности, одежду и обувь в крупных торовых центрах города.
Традиционная благотворительная акция стартовала 1 августа. Волонтеры движения БРСМ «Доброе Сердце» организовали в крупных ТЦ пункты сбора канцелярских и спортивных принадлежностей, товаров для детского творчества, развивающих настольных игр, учебных пособий, школьной одежды, обуви и др. Волонтеров легко узнать по майкам с логотипом движения.
Собранные вещи, канцтовары отправятся адресно детям в многодетные и неполные семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Волонтеры также отдадут часть вещей детям в интернатных учреждениях. Акция продлится до 15 сентября включительно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сбор канцелярских принадлежностей, одежды проходит в крупных торговых центрах.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии