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В Могилеве проходит благотворительная акция по сбору в школу детей, которым нужна помощь

02.08.2017 06:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Жителей Могилева просят помочь сиротам, детям из нуждающихся семей собраться в школу. Волонтеры собирают канцелярские принадлежности, одежду и обувь в крупных торовых центрах города.

Традиционная благотворительная акция стартовала 1 августа. Волонтеры движения БРСМ «Доброе Сердце» организовали в крупных ТЦ пункты сбора канцелярских и спортивных принадлежностей, товаров для детского творчества, развивающих настольных игр, учебных пособий, школьной одежды, обуви и др. Волонтеров легко узнать по майкам с логотипом движения.

Собранные вещи, канцтовары отправятся адресно детям в многодетные и неполные семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Волонтеры также отдадут часть вещей детям в интернатных учреждениях. Акция продлится до 15 сентября включительно.

 
Теги: Могилев
 
 
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Сбор канцелярских принадлежностей, одежды проходит в крупных торговых центрах.

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