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У барановичского предпринимателя изъяли 87 пар обуви
02.08.2017 06:45 — Новости Общества | Tut.by
В одном из павильонов на рынке на улице Чернышевского сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями Барановичского ГОВД изъяли 87 пар обуви,
Изъятая продукция не была маркирована идентификационными марками Беларуси, а также на нее отсутствовали документы, подтверждающие легальность поступления и реализации, сообщил изданию официальный представитель Барановичского ГОВД Ольга Сакута.
Вся обувь, общая стоимость которой составила 2175 рублей, изъята и помещена на хранение в Барановичский ГОВД. По факту проводится проверка.
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Изъятая продукция не была маркированной идентификационными марками Беларуси
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