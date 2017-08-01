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У барановичского предпринимателя изъяли 87 пар обуви

02.08.2017 06:45 — Новости Общества | Tut.by  
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В одном из павильонов на рынке на улице Чернышевского сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями Барановичского ГОВД изъяли 87 пар обуви, сообщает газета «Наш край».

Изъятая продукция не была маркирована идентификационными марками Беларуси, а также на нее отсутствовали документы, подтверждающие легальность поступления и реализации, сообщил изданию официальный представитель Барановичского ГОВД Ольга Сакута.

Вся обувь, общая стоимость которой составила 2175 рублей, изъята и помещена на хранение в Барановичский ГОВД. По факту проводится проверка.

 
 
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Изъятая продукция не была маркированной идентификационными марками Беларуси

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