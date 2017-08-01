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Пицца-антистресс и атмосфера "как домой, в тапочки". Что пишут туристы о кафе в Витебске
02.08.2017 07:10 — Новости Общества | Tut.by
Туристический сезон в самом разгаре. Доходы и репутация заведений напрямую зависят от гостеприимства и профессионализма их сотрудников. С помощью популярных турсервисов TUT.BY уже изучил мнения постояльцев
Мы не ставили задачу «охватить неохватное» — ресторанов и кафе в Витебске не менее 118-ти. Однако сейчас каждый может попробовать себя в роли «ревизорро» и оставить отзыв на сервисах TripAdvisor и Foursquare. В итоге мы отобрали топ-10 заведений с наиболее высокими оценками от посетителей и узнали, что пришлось им по вкусу, а что рестораторам нужно постараться исправить.
1-е место: кафе «Амстердам»
Оценки: 8,4 из 10 — согласно Foursquare (и первое место в этом рейтинге), 4,5 из 5 — в системе TripAdvisor.
Самый яркий комментарий: «Один вид самой большой пиццы снимает стресс, и кроме улыбки счастья ничего не остается».
Посетители хвалят: атмосферу в кафе; меню за разнообразие, его перевод на английский язык; большие порции; из понравившихся блюд выделяют большие семейные пиццы (диаметр не менее 60 см), стейк, пасту, салаты и жульен из белых грибов.
Жалуются: на местоположение («далеко от центра»), а также на дискомфорт для некурящих посетителей, так как вытяжка не справляется с сигаретным дымом. Замечания получили борщ и драники в меню.
2-е место: ресторан «Васильки»
Оценки: 8 из 10 — по рейтингу Foursquare, 4,5 из 5 — согласно TripAdvisor.
Хвалят: завтраки, умеренные цены, уютный интерьер, разнообразный выбор блюд белорусской кухни и оригинальные настойки.
Жалобы: «чересчур долгая подача», «из выбранного половины не оказалось», «часть блюд — разогретые замороженные полуфабрикаты, прибывшие из Минска, и это не заморские деликатесы, а например, пельмени и обычные сырники».
3-е место: кафе «Витебский трактир»
Оценки: 7,3 из 10 — согласно Foursquare, 4,5 из 5 — в системе TripAdvisor (при этом занимает первую строчку в этом рейтинге).
Самый яркий комментарий: «В последнее время фантазия у шеф-повара разыгралась. Например, десерт „Мамин любимый цветок“ оформлен в виде опрокинувшегося цветочного горшка из шоколада, в виде земли — мороженое, а сам цветок — из апельсина. Это очень красиво и вкусно!».
Похвалы получают: расположение в центре, возле ратуши; аутентичный интерьер «со старинными сводчатыми потолками из кирпича»; бесплатный Wi-Fi; дранбургер (бургер из драников) и блюда с белорусским колоритом.
Претензии: «ценник выше среднего», «духота в основном подвальном помещении».
4-е место: арт-паб «Торвальд»
Оценки: 6,9 из 10 — по рейтингу Foursquare, 4,5 из 5 — согласно TripAdvisor.
Лестные отзывы: атмосфера «как домой, в тапочки»; «бар, чтящий белорусский язык»; «дают попробовать пиво, что, к сожалению, не везде практикуют»; «учтены предпочтения веганов», «невысокие цены по сравнению с остальными заведениями».
Негативная оценка: «подойдет больше для мужиков пивка вечерком попить».
5-е место: кафе-бар Brevis
Оценки: 8,3 из 10 — по рейтингу Foursquare, 4 из 5 — согласно TripAdvisor.
Похвалы: «хорошая кухня», «современный стильный интерьер», «вечером по пятницам и субботам (это мы узнали от официанта) поет известная не только в Витебске Ольга Горина».
Жалобы: «остались вопросы к феттучини с грибами», «несредние цены, один общий туалет». Одна пара приступила к еде только спустя более 1,5 часа ожидания.
6-е место: кафе-кондитерская «Клюква»
Оценки: 7,3 из 10 — по рейтингу Foursquare, 4 из 5 — согласно TripAdvisor.
Положительный отзыв: «Кафе работает с 9.00, это раньше, чем все рестораны и кофейни в центре. Приятно было увидеть и попробовать меню завтраков, а также вкуснейшую выпечку, которая выпекается прямо на месте: эклеры, торты, брауни, тарты».
На что жалуются: «Попытка покушать не увенчалась успехом. После 40-минутного ожидания на террасе пришлось уйти».
7-е место: ресторан «МакДональдс»
Оценки: 7,3 из 10 — по рейтингу Foursquare, 4 из 5 — согласно TripAdvisor.
Хвалят: «удобное расположение для ездунов», «вполне неплохое место, где можно перекусить, вкусное мороженое, нормальный фастфуд (для любителей этого дела). Довольно чисто и уютно. В остальном обычный „МакДональдс“, ни больше ни меньше».
Чем не довольны: «далеко от центра», «мало касс».
8-е место: ресторан «Золотой дракон»
Оценки: 6,9 из 10 — по рейтингу Foursquare, 4 из 5 — согласно TripAdvisor.
Хвалят: мясные блюда в кисло-сладком соусе.
На что жалуются: «дороговатые цены».
По поводу аутентичности кухни мнения пользователей разделились: от «это не китайский ресторан» до «типичный хороший ресторан северо-востока Китая» и «оригинальная кухня (китайская), большинство блюд можно попробовать только здесь».
9−10-е места: ресторан «Журавинка» и пиццерии «Арена-пицца»
Оценки: 6,3 из 10 — по рейтингу Foursquare, 4 из 5 — согласно TripAdvisor.
«Журавинку» хвалят: за живую музыку и «выбор блюд и кухонь, есть все от стейков до суши». При этом нет однозначной оценки кухни. Встречаются как положительные отзывы, так и критичные замечания по отдельным блюдам.
«Арену Пиццу» хвалят: за достойное качество «первых и вторых блюд», а также пиццы. Но замечают, что пиццу готовят «на очень тонком и иногда слоистом тесте». Отмечают такую приятную мелочь: «К чаю подают маленькую печенюшку с семечками, к кофе — маленькую шоколадку «на зубок».
Помимо этого, есть заведения, которые имеют достаточно высокие оценки, но, к сожалению, не в обоих, а только в одной из упомянутых рейтинговых систем, что делает невозможным их включение в наш топ-10. Это «Лямус», «Витебские пончики», «Бисквит», «Кофейня», Pushkin Times, «Граф Суворов» и ресторан «У Ганны».
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С помощью популярных турсервисов TUT.BY уже изучил мнения постояльцев витебских гостиниц. На очереди - объекты питания.
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