Туристический сезон в самом разгаре. Доходы и репутация заведений напрямую зависят от гостеприимства и профессионализма их сотрудников. С помощью популярных турсервисов TUT.BY уже изучил мнения постояльцев витебских гостиниц . На очереди — объекты общепита.



Кафе «Амстердам». Фото: vitebsk.biz

Мы не ставили задачу «охватить неохватное» — ресторанов и кафе в Витебске не менее 118-ти. Однако сейчас каждый может попробовать себя в роли «ревизорро» и оставить отзыв на сервисах TripAdvisor и Foursquare. В итоге мы отобрали топ-10 заведений с наиболее высокими оценками от посетителей и узнали, что пришлось им по вкусу, а что рестораторам нужно постараться исправить.

1-е место: кафе «Амстердам»

Оценки: 8,4 из 10 — согласно Foursquare (и первое место в этом рейтинге), 4,5 из 5 — в системе TripAdvisor.

Самый яркий комментарий: «Один вид самой большой пиццы снимает стресс, и кроме улыбки счастья ничего не остается».

Посетители хвалят: атмосферу в кафе; меню за разнообразие, его перевод на английский язык; большие порции; из понравившихся блюд выделяют большие семейные пиццы (диаметр не менее 60 см), стейк, пасту, салаты и жульен из белых грибов.

Жалуются: на местоположение («далеко от центра»), а также на дискомфорт для некурящих посетителей, так как вытяжка не справляется с сигаретным дымом. Замечания получили борщ и драники в меню.

2-е место: ресторан «Васильки»

Оценки: 8 из 10 — по рейтингу Foursquare, 4,5 из 5 — согласно TripAdvisor.



Ресторан «Васильки». Фото: tripadvisor.com

Хвалят: завтраки, умеренные цены, уютный интерьер, разнообразный выбор блюд белорусской кухни и оригинальные настойки.

Жалобы: «чересчур долгая подача», «из выбранного половины не оказалось», «часть блюд — разогретые замороженные полуфабрикаты, прибывшие из Минска, и это не заморские деликатесы, а например, пельмени и обычные сырники».

3-е место: кафе «Витебский трактир»

Оценки: 7,3 из 10 — согласно Foursquare, 4,5 из 5 — в системе TripAdvisor (при этом занимает первую строчку в этом рейтинге).



Кафе «Витебский трактир». Фото: tripadvisor.com

Самый яркий комментарий: «В последнее время фантазия у шеф-повара разыгралась. Например, десерт „Мамин любимый цветок“ оформлен в виде опрокинувшегося цветочного горшка из шоколада, в виде земли — мороженое, а сам цветок — из апельсина. Это очень красиво и вкусно!».

Похвалы получают: расположение в центре, возле ратуши; аутентичный интерьер «со старинными сводчатыми потолками из кирпича»; бесплатный Wi-Fi; дранбургер (бургер из драников) и блюда с белорусским колоритом.

Претензии: «ценник выше среднего», «духота в основном подвальном помещении».

4-е место: арт-паб «Торвальд»

Оценки: 6,9 из 10 — по рейтингу Foursquare, 4,5 из 5 — согласно TripAdvisor.



Арт-паб «Торвальд». Фото: tripadvisor.com

Лестные отзывы: атмосфера «как домой, в тапочки»; «бар, чтящий белорусский язык»; «дают попробовать пиво, что, к сожалению, не везде практикуют»; «учтены предпочтения веганов», «невысокие цены по сравнению с остальными заведениями».

Негативная оценка: «подойдет больше для мужиков пивка вечерком попить».

5-е место: кафе-бар Brevis

Оценки: 8,3 из 10 — по рейтингу Foursquare, 4 из 5 — согласно TripAdvisor.



Кафе-бар Brevis. Фото: foursquare.com

Похвалы: «хорошая кухня», «современный стильный интерьер», «вечером по пятницам и субботам (это мы узнали от официанта) поет известная не только в Витебске Ольга Горина».

Жалобы: «остались вопросы к феттучини с грибами», «несредние цены, один общий туалет». Одна пара приступила к еде только спустя более 1,5 часа ожидания.

6-е место: кафе-кондитерская «Клюква»

Оценки: 7,3 из 10 — по рейтингу Foursquare, 4 из 5 — согласно TripAdvisor.



Кафе-кондитерская «Клюква». Фото: tripadvisor.com

Положительный отзыв: «Кафе работает с 9.00, это раньше, чем все рестораны и кофейни в центре. Приятно было увидеть и попробовать меню завтраков, а также вкуснейшую выпечку, которая выпекается прямо на месте: эклеры, торты, брауни, тарты».

На что жалуются: «Попытка покушать не увенчалась успехом. После 40-минутного ожидания на террасе пришлось уйти».

7-е место: ресторан «МакДональдс»

Оценки: 7,3 из 10 — по рейтингу Foursquare, 4 из 5 — согласно TripAdvisor.



Ресторан «МакДональдс». Фото: foursquare.com

Хвалят: «удобное расположение для ездунов», «вполне неплохое место, где можно перекусить, вкусное мороженое, нормальный фастфуд (для любителей этого дела). Довольно чисто и уютно. В остальном обычный „МакДональдс“, ни больше ни меньше».

Чем не довольны: «далеко от центра», «мало касс».

8-е место: ресторан «Золотой дракон»

Оценки: 6,9 из 10 — по рейтингу Foursquare, 4 из 5 — согласно TripAdvisor.



Ресторан «Золотой дракон». Фото: foursquare.com

Хвалят: мясные блюда в кисло-сладком соусе.

На что жалуются: «дороговатые цены».

По поводу аутентичности кухни мнения пользователей разделились: от «это не китайский ресторан» до «типичный хороший ресторан северо-востока Китая» и «оригинальная кухня (китайская), большинство блюд можно попробовать только здесь».

9−10-е места: ресторан «Журавинка» и пиццерии «Арена-пицца»

Оценки: 6,3 из 10 — по рейтингу Foursquare, 4 из 5 — согласно TripAdvisor.



Ресторан «Журавинка». Фото: foursquare.com

«Журавинку» хвалят: за живую музыку и «выбор блюд и кухонь, есть все от стейков до суши». При этом нет однозначной оценки кухни. Встречаются как положительные отзывы, так и критичные замечания по отдельным блюдам.

«Арену Пиццу» хвалят: за достойное качество «первых и вторых блюд», а также пиццы. Но замечают, что пиццу готовят «на очень тонком и иногда слоистом тесте». Отмечают такую приятную мелочь: «К чаю подают маленькую печенюшку с семечками, к кофе — маленькую шоколадку «на зубок».



Пиццерия «Арена-пицца». Фото: foursquare.com

Помимо этого, есть заведения, которые имеют достаточно высокие оценки, но, к сожалению, не в обоих, а только в одной из упомянутых рейтинговых систем, что делает невозможным их включение в наш топ-10. Это «Лямус», «Витебские пончики», «Бисквит», «Кофейня», Pushkin Times, «Граф Суворов» и ресторан «У Ганны».

Ознакомиться с отзывами на эти и другие объекты питания можно на сайтах TripAdvisor и Foursquare .