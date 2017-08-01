В Витебске парни стали жертвами виртуального секса

Первокурсник одного из вузов Бабаджайд, прибывший в Витебск на учебу из африканского государства, пришел в милицию в полном унынии: он стал жертвой вымогателей. Опросить его смогли с помощью переводчика — гость страны еще очень слабо знал русский язык. Тем не менее это не помешало ему искать приключения на русскоязычной версии одной из соцсетей. Студент пояснил, что там он познакомился с очаровательной блондинкой Катюшей Петровой. Подробности — в материале « СБ Беларусь Сегодня ».





Некоторое время пара просто переписывалась, Бабаджайд делился впечатлениями о нашей стране, рассказывал об учебе. А потом девушка предложила ему заняться виртингом — виртуальным сексом. Соскучившийся по женской ласке иностранец с готовностью включил скайп. Развлекались виртингом они недолго — по подсчетам пострадавшего, примерно минут десять.

Затем вожделенная красавица исчезла. А на мониторе вместо ее прелестей появилось строгое сообщение с требованием перечислить за полученное удовольствие на электронный кошелек 300 белорусских рублей.

Студент опешил, но с разочарованием справился. На предупреждение о том, что в случае неоплаты видео интимного характера будет разослано всем его друзьям, внимания не обратил. Вскоре друзья-соотечественники сообщили парню о получении пикантного «видеосюрприза». Чуть позже объяснений потребовали и родители, шокированные тем, какие «науки» в далекой европейской стране изучает их любимый сын.

С видеороликом ознакомились и однокурсники. В милиции оскорбленный студент просил:

— Найдите и накажите преступников — они меня обманули!

Действительно, обманули. Точно так же, как и еще одного жителя Витебска. 20-летний парень тоже позарился на онлайн-клубничку. Правда, до виртинга дело у него не дошло — обаятельная девушка, на этот раз уже брюнетка, попросила его сделать и прислать интимное фото. Ну как отказать красавице, пожелавшей иметь его изображение всегда рядом с собой? Сделал и послал.

Девушка вдруг потребовала: а теперь давай 200 рублей за то, что я буду любоваться твоими достоинствами исключительно в одиночестве. Если нет — приглашу в компанию всех твоих многочисленных друзей из социальных сетей. И порекомендовала ему немедля бежать к банкомату.

Парень побежал. Счет, на который нужно было перечислить требуемую сумму, ему диктовали по смартфону. Вот только в последний момент, когда молодой человек уже начал вводить цифры, интернет-связь вдруг прервалась. Поняв, что не успел рассчитаться за «услугу», а значит, обнародование компромата неизбежно, он поспешил в милицию. Но злосчастное фото все-таки стало достоянием общественности.

Старший уполномоченный управления уголовного розыска УВД облисполкома Александр Баранов удивляется наивности людей и их слепому доверию мимолетным интернет-связям:

— Получается, что человек стесняется своих друзей, родных, знакомых, но раскрепощается перед незнакомцами. У нас есть еще две пострадавшие девушки, тоже студентки. Они хранили в интернете информацию интимного характера. Недоброжелатели взломали их аккаунты и, опять же требуя деньги, пригрозили обнародовать сокровенные фото и видео. Такое впечатление, что, размещая в сети компрометирующие данные, молодежь считает их недосягаемыми. Как будто в банковский сейф положили семейный фотоальбом…

Александр Баранов уверен: пострадавших от интернет-вымогателей, спекулирующих на чувствах страха и стыда, намного больше. Далеко не все решаются идти в милицию. Тем более что шансы на установление личностей преступников малы.

Да, в каждом конкретном случае компетентные органы пробивают IP-адреса, в случае необходимости высылают международные поручения, но… Вымогатели тоже не лыком шиты, они всячески заметают следы.