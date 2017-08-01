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Житель Барановичей пытался незаконно перевезти через границу икону XIX века "Христос Вседержитель"

02.08.2017 07:37 — Новости Общества | Tut.by  
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В музей «Спасенные художественные ценности» передали икону «Христос Вседержитель», которую пытался незаконно перевезти через границу житель Барановичей, сообщили в Брестской таможне.


Эксперты установили, что икона написана темперой по левкасу на деревянной доске во второй половине XIX века в Российской империи и относится к категории культурных ценностей.

Специальная комиссия Министерства культуры по сохранению историко-культурных ценностей приняла решение о передаче творения в Брестский областной краеведческий музей. Экспонат будет храниться в его филиале — музее «Спасенные художественные ценности» — и пополнит коллекцию русской иконописи XIX-ХХ веков.

На сегодняшний день в фондах областного краеведческого музея находится свыше 10 тысяч предметов искусства и антиквариата, незаконный вывоз за границу которых предотвращен сотрудниками Брестской таможни.

 
 
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