В музей «Спасенные художественные ценности» передали икону «Христос Вседержитель», которую пытался незаконно перевезти через границу житель Барановичей, сообщили в Брестской таможне.





Эксперты установили, что икона написана темперой по левкасу на деревянной доске во второй половине XIX века в Российской империи и относится к категории культурных ценностей.

Специальная комиссия Министерства культуры по сохранению историко-культурных ценностей приняла решение о передаче творения в Брестский областной краеведческий музей. Экспонат будет храниться в его филиале — музее «Спасенные художественные ценности» — и пополнит коллекцию русской иконописи XIX-ХХ веков.

На сегодняшний день в фондах областного краеведческого музея находится свыше 10 тысяч предметов искусства и антиквариата, незаконный вывоз за границу которых предотвращен сотрудниками Брестской таможни.