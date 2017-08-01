Перестрелка в суде, костюм Лолиты, шпагат Солодухи и кремлевские вожди - все за вчера

Доброе утро!

И снова погода не порадует: сегодня на всей территории Беларуси нас ждут жара, грозы, ливни, шквалы и град. Объявлен оранжевый уровень опасности .





ВАЖНОЕ

Наконец-то: правительство вычислило траекторию увеличения заработной платы в Беларуси, надеясь выполнить задание президента страны по росту средней зарплаты до 1000 белорусских рублей к концу года. И вот как они это будут делать .

А вот здесь вы можете узнать, в каких регионах страны уже живут самые состоятельные белорусы .

Премьер-министр Андрей Кобяков устроил разнос строителям : обещания по росту объемов строймонтажа не выполнены, а зарезервированные под крупные проекты в ключевых отраслях средства не осваиваются. «Разворачивайте работу. Деньги есть, надо только правильно организоваться».

В суде в Москве произошла перестрелка между подсудимыми и сотрудниками Росгвардии. В результате убиты три человека, еще трое ранены. Как подсудимым удалось напасть на конвой в здании суда, рассказываем здесь .

ПОПУЛЯРНОЕ

В столицу наконец пришло лето. Когда нет возможности уехать из города, хочется как минимум поплавать в бассейне под открытым небом. Таких предложений в Минске немного , один из самых бюджетных вариантов — в летней зоне Дворца водного спорта. Посмотрели, как там отдыхают в разгар рабочего дня .





Пообщались с гендиректором «Савушкина продукта»: пойдемте, говорит, покажу вам «самое лучшее молочное предприятие Европы!». Потом уточняет: «Ладно, чтобы не было споров, мы точно в тройке лучших. Без сомнений и натяжек». Рассказываем, за счет чего развивается наш «Савушкин» , которым мы, несомненно, гордимся.

Продолжаем следить за судом по делу экс-начальника РОВД, ударившего подростка. Вчера прокурор попросил для него штраф . Потому что «не должность совершала преступление, а гражданин». А в другом процессе суд вчера поставил точку: могилевчанке, которая выбросила из окна 9-месячную внучку, вынесли достаточно суровый приговор . Несмотря на то, что родственники продолжают считать женщину «лучшей бабушкой».

Да ладно?! В Сети появился видеоролик, в котором Александр Солодуха повторяет знаменитый трюк Жан-Клода Ван Дамма и садится на шпагат между танками . Певец клянется, что в кадре именно он, а никакой не дублер, но скептики сомневаются.

Российская певица Лолита в Баку вышла на сцену в откровенном облегающем комбинезоне. Соцсети взорвались троллингом .





ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

На «Купалье» в Александрии президент призвал состоятельных белорусов восстанавливать свою малую родину. Вот здесь рассказываем, как борисовский бизнесмен отстраивает дом помещика-миллионера.

А вот еще интересный герой : пообщались с парнем, в коллекции которого 160 пар кроссовок. Теперь вы можете узнать, у каких кроссовок трагическая судьба и почему оригинал может стоить меньше 1 евро.





Если вас интересуют вопросы трудоустройства — обязательно прочтите наш с Минтруда и соцзащиты материал . Узнаете, например, почему первые 12 дней больничного оплачивают как 80% от дневного заработка, а последующие дни больничного — 100%, и многое другое.

Со времени распада СССР прошло уже более четверти века. Но многие руководители Советского Союза перестроечных времен, которые пришли к власти в весьма зрелом (по современным меркам) возрасте, до сих пор живы и даже претендуют на статус долгожителей. Вспомнили семь кремлевских вождей, которые уже отпраздновали свое 85-летие . Спойлер: среди них есть и белорусы.

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Кстати. Неприятная новость: в Минске обнаружили иксодовых клещей. Берегите себя и не ходите вот сюда гулять.

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