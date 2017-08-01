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Перестрелка в суде, костюм Лолиты, шпагат Солодухи и кремлевские вожди - все за вчера
02.08.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
И снова погода не порадует: сегодня на всей территории Беларуси нас ждут жара, грозы, ливни, шквалы и град.
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Доброе утро! И снова погода не порадует: сегодня на всей территории Беларуси нас ждут жара, грозы, ливни, шквалы и град.
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