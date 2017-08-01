Ничего страшного: как мастер исправляет неудачные татуировки

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Китайцы заходят за татуировкой, чтобы "что-то привезти из Беларуси", а многие минчане просто забегают по пути, потому что салон находится в центре города. Тату-мастер салона Олеся рассказала, что едва ли не половина клиентов — те, кто хочет переделать неудачную или спонтанную татуировку. И если для того, чтобы свести татуировку, придется ходить в салон каждые полтора месяца на протяжении почти двух лет и тратить от 20 до 100 рублей за сеанс, то перебить неудачное тату проще.

"Не все можно переделать — сложно избавиться от черной, шрамированной татуировки. Слишком черную тату можно высветлить лазером, а поверх набить другую картинку. Но не на все хватит одного раза, обычно требуется хотя бы два сеанса", — рассказала мастер.

Некоторые в 14 лет могут набить так называемый "портак" (от слова "портить" — так татуировщики называют самодеятельные низкокачественные татуировки — Sputnik) во всю спину, но большинство ограничиваются небольшими рисунками.



© Фото: ВКонтакте / Aless Shulz Иногда другого способа исправить ситуацию, кроме как создать новый рисунок, просто не существует

"Были клиенты с набитыми на руках интимными органами — сделал в детстве гадость и проходил с ней несколько лет, приходилось потом летом с длинными рукавами ходить", — рассказала мастер.

Набитые "на квартире" татуировки могут быть чреваты не только малоприятным рисунком, но и инфекцией, и шрамами, которые после приходится закрашивать. Кстати, многие делают татуировку, как раз пытаясь отвлечь внимание от шрамов.



© Фото: ВКонтакте / Aless Shulz А вот так можно замаскировать растяжки

"Порой пытаемся отговаривать от неудачной картинки, но отказывать не имеем права. Могут принести кривую картинку и настаивать сделать также. Есть люди, которые хотят сделать татуировки на пальцах, ладонях, ступнях… А на этих местах часто сменяется верхний слой кожи, поэтому тату может выпадать кусками — синеет, плывет. Клиенты насмотрятся на рисунки в сети, но не учитывают, что на картинке татуировка свежая, а через пару месяцев может превратиться в синеватое пятно", — предупредила мастер тех, кому хочется заполучить татуировку на ладони.

Порой по Троицкому, где расположился салон, прогуливаются делегации и на память заходят вместе сделать татуировку — чаще это русские, английские надписи. А вот китайские иероглифы китайцы набивают редко.

"Лето не подходит для татуировок, ведь купаться в море и лежать под солнцем нельзя в течение месяца, но многие делают тату накануне отпуска, потом приходят на коррекцию", — рассказала мастер.

Многие хотят большую картинку с множеством деталей вместить в небольшой размер. После их приходится переделывать — такая татуировка может расплыться.

"Никто не даст гарантию, что через несколько лет не сменится мировоззрение, так что гарантии того, что вам не захочется перекрыть татуировку, пожалуй, нет. С учетом того, что сейчас есть лазеры, люди не особенно задумываются перед выбором рисунка — всегда можно переделать", — рассказала мастер.

Но если вы изначально не уверены, что захотите проходить с этой татуировкой всю жизнь, лучше вообще не идти в салон, считает мастер. Или сделать белую татуировку, которая со временем и после долгого лежания на пляже и вовсе станет незаметной.



© Фото: ВКонтакте / Aless Shulz Белая татуировка со временем станет незаметной

"Сауны, солярии, солнце воздействует на кожу и на татуировку", — предупредила мастер по татуировке.