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Лукашенко поздравил коллектив "Советской Белоруссии" с 90-летием

02.08.2017 09:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив учреждения Администрации президента "Редакция газеты "Советская Белоруссия" с  90-летием со дня выхода в свет первого номера газеты, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Лукашенко поздравил коллектив "Советской Белоруссии" с 90-летием
© Фото: YOUTUBE/Беларусь 1
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Президент отметил, что сегодня это современный, многопрофильный медиахолдинг.

"На протяжении почти целого века она отражает историю белорусской земли и судьбы живущих на ней людей, — говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что газета была и остается добрым, интересным и компетентным собеседником для читателей.

"Взяв на вооружение новейшие информационные технологии, издание бережно хранит ценности традиционной журналистики. Его коллектив в полной мере осознает силу слова и несет ответственность за него перед своей полумиллионной аудиторией", — говорится в поздравлении.

Лукашенко выразил уверенность, что объективная, взвешенная оценка событий будет и впредь отличать деятельность редакции, служить дальнейшему укреплению государства и повышению международного авторитета.

 
Теги: Минск
 
 
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За годы со дня своего основания газета превратилась в современный многопрофильный медиахолдинг, но осталась компетентным собеседником.

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