МИНСК, 2 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив учреждения Администрации президента "Редакция газеты "Советская Белоруссия" с 90-летием со дня выхода в свет первого номера газеты, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Президент отметил, что сегодня это современный, многопрофильный медиахолдинг.

"На протяжении почти целого века она отражает историю белорусской земли и судьбы живущих на ней людей, — говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что газета была и остается добрым, интересным и компетентным собеседником для читателей.

"Взяв на вооружение новейшие информационные технологии, издание бережно хранит ценности традиционной журналистики. Его коллектив в полной мере осознает силу слова и несет ответственность за него перед своей полумиллионной аудиторией", — говорится в поздравлении.

Лукашенко выразил уверенность, что объективная, взвешенная оценка событий будет и впредь отличать деятельность редакции, служить дальнейшему укреплению государства и повышению международного авторитета.