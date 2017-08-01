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Меньше, чем просил прокурор. Экс-начальник РОВД, ударивший подростка, отделался штрафом

02.08.2017 09:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Сегодня суд Железнодорожного района Гомеля вынес приговор по делу бывшего начальника Ветковского РОВД Владислава Антоненко, который обвиняется в том, что ударил 15-летнего подростка. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и постановил назначить ему наказание в виде штрафа в размере 30 базовых величин (690 рублей — прим. TUT.BY). Это меньше, чем просило гособвинение.


Фото: TUT.BY

Накануне прокурор запросил для Антоненко наказание в виде штрафа в размере 40 базовых величин (920 рублей).

Отягчающим вину обстоятельством гособвинитель назвал сильное алкогольное опьянение, в котором находился Антоненко на момент совершения преступления. В списке смягчающих обстоятельств — факт, что обвиняемый никогда не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности, положительно характеризовался по месту службы, у него двое несовершеннолетних детей, бывший милиционер полностью признал свою вину и чистосердечно раскаялся, более того — претензий к нему пострадавшая сторона не имеет.

— Подобного рода преступления (хулиганство) в наших судах, к сожалению, рассматриваются часто. Но это имеет большой общественный резонанс, и внимание со стороны прессы, конечно, исключительно из-за той должности, которую занимал обвиняемый на момент совершения этого преступления. Однако ведь это не должность совершала преступление, а гражданин. Весь этот резонанс, громкое увольнение и такая «известность» на всю республику — это уже достаточно серьезное наказание для человека, отдавшего милиции 20 лет своей жизни, — добавил гособвинитель.

Напомним, 25-го апреля в свой выходной начальник Ветковского РОВД выпил и отправился на прогулку с собакой, где встретил знакомую, сотрудницу милиции отдела, которым руководил. Женщина попросила провести на поводке собаку Антоненко породы боксер. В какой-то момент проходивший мимо житель Ветки Владимир Сидоров сделал ей замечание о том, что животное находилось без намордника. А через несколько минут мужчина набросился с кулаками на оказавшегося рядом с ним на одном тротуаре 15-летнего подростка Вадима Шремова, которого по словам самого Антоненко он перепутал с Сидоровым.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня суд Железнодорожного района Гомеля вынес приговор по делу бывшего начальника Ветковского РОВД Владислава Антоненко, который обвиняется в том, что ударил...

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