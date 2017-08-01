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Участники проекта "Ты супер!" выступят с концертом в лагере "Орленок"
02.08.2017 09:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 авг — Sputnik. Победительница вокального конкурса "Ты супер!" Валерия Адлейба и другие участники проекта дадут масштабный концерт во Всероссийском детском центре "Орленок".
В данный момент, юные вокалисты не только активно готовятся к творческому вечеру, но и наслаждаются отдыхом на черноморском побережье. Возможность провести три недели в лагере "Орленок" и еще раз выступить с друзьями на одной сцене, предоставило участника шоу "Ты супер!" из стран ближнего зарубежья информационное агентство Sputnik.
Помимо триумфатора конкурса Валерии Адлейба, на сцене появятся полюбившиеся зрителям финалистки Дарья Чернова и Карина Исмаилова. Они подготовили для гостей "Орленка" специальную программу, в которую войдут их лучшие композиции и новые, неожиданные номера.
"Мы начали репетировать еще до приезда в "Орленок" и надеемся, что сможем порадовать и удивить гостей", — рассказала Ангелина Папикян из армянского города Гюмри.
Благодаря проекту "Ты супер!" и агентству Sputnik исполнились заветные мечты Ангелины. Она впервые увидела море и даже научилась говорить по-русски.
Кульминацией концерта станет выступление победительницы проекта Валерии Адлейба. Ее уникальный голос, сравнивают с голосом великой Уитни Хьюстон. Лера стала настоящей звездой в родной Абхазии, во время конкурса за нее, без преувеличения, болела вся республика. После победы ее жизнь расписана по минутам: запись новых песен, участие в благотворительных мероприятиях, съемки клипов. Однако юная певица с радостью приняла предложение выступить в "Орленке".
"Я благодарна проекту "Ты супер!" и агентству Sputnik за поддержку и бесценный опыт. Я сразу согласилась выступить на концерте, для меня это большая честь и замечательная возможность встретиться с друзьями из проекта, по которым я уже успела соскучиться", — сказала Валерия.
В концерте также примут участие и другие участники шоу "Ты супер!" Егор Новоженин и Руслан Огурцов из Краснодарского края, Влад Лоскутов и Владимир Сарафутдинов из Казахстана, Кристина Коваленко из Молдовы и Сабина Манвелян из Армении.
Прямую трансляцию концерта в "Орленке" смотрите на нашем сайте 4 августа в 20.00.
Проект
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Одиннадцать участников проекта "Ты супер!" исполнят свои лучшие номера для отдыхающих детей и приглашенных гостей.
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