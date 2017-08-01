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Суд по стрельбе в новогоднюю ночь: минчанину дали пять лет ограничения свободы и отпустили
02.08.2017 10:02 — Новости Общества | Tut.by
29-летний Андрей Гаврош не признал своей вины и заявил, что сотрудник милиции первым напал на него. У стража порядка другая версия — Гаврош устроил потасовку, пытался выхватить табельное оружие, поэтому Руслан Соловьев выстрелил три раза. Выслушав стороны, суд Московского района вынес обвинительный приговор в отношении минчанина — 5 лет ограничения свободы.
Накануне гособвинитель Елена Крупенина запросила для фигуранта уголовного дела Андрея Гавроша
— Предупредительного не было, — рассказывал потерпевший. — Первый раз выстрелил в ногу, чтобы нанести меньший вред обвиняемому.
Как еще одна пуля попала в спину Гавроша, а третья — в лифт, милиционер не рассказал.
В своем допросе обвиняемый показал: когда Соловьев пришел на вызов, началась словесная перепалка, после чего сержант ударил Андрея Гавроша, тот пошатнулся, полез за телефоном и в этот момент
«Обстоятельства причинения данного огнестрельного ранения не соответствуют обстоятельствам, изложенным Соловьевым», — указано в документах.
Напомним, ЧП случилось в новогоднюю ночь на проспекте Любимова. После 6 утра соседи Андрея Гавроша вызывали милицию, чтобы успокоить шумную компанию. На лестничной площадке были только сержант Руслан Соловьев и хозяин квартиры Андрей Гаврош, через минуту раздались выстрелы. Потерпевший милиционер лечился в военном госпитале 10 дней,
Во время суда также поднимался вопрос: мог ли милиционер идти на вызов один или нет. Одни коллеги Соловьева утверждали, что мог, другие — нет. Сам сержант рассказал: накануне сотрудников милиции предупредили, чтобы по одному на звонок не выбывали, в то утро дежурный вместе с Соловьевым послал еще одного стража порядка. Но сержант решил не ждать напарника:
— Думал, по-быстрому все сделаю и вернусь.
В ходе судебного разбирательства выяснилось: в то утро у сержанта было табельное оружие, наручники и и фонарик. Газовый баллончик закончился накануне и милиционер не успел купить новый, а резиновая палка одна на все отделение, поэтому Соловьев не смог ее взять.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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29-летний Андрей Гаврош не признал своей вины и заявил, что сотрудник милиции первым напал на него. У стража порядка другая версия - Гаврош сам устроил потасовку,...
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