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Раненый милиционером минчанин приговорен к ограничению свободы на 5 лет
02.08.2017 10:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 авг- Sputnik. Суд Московского района Минска приговорил фигуранта дела о милицейской стрельбе минчанина Андрея Гавроша к 5 годам ограничения свободы и освободил из под стражи в зале суда, передает корреспондент Sputnik из зала суда в среду.
К Андрею Гаврошу применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Как ранее сообщал Sputnik, фигурантом уголовного дела Гаврош стал после того, как
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Минчанина, обвиняемого в сопротивлении милиции, приговорили к 5 годам ограничения свободы и освободили в зале суда.
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