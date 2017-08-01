Раненый милиционером минчанин приговорен к ограничению свободы на 5 лет

МИНСК, 2 авг- Sputnik. Суд Московского района Минска приговорил фигуранта дела о милицейской стрельбе минчанина Андрея Гавроша к 5 годам ограничения свободы и освободил из под стражи в зале суда, передает корреспондент Sputnik из зала суда в среду.

К Андрею Гаврошу применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как ранее сообщал Sputnik, фигурантом уголовного дела Гаврош стал после того, как оказал сопротивление сотруднику милиции в ночь на 1 января 2017 года. В ходе потасовки с милиционером Русланом Соловьем минчанин получил огнестрельные ранения и провел 17 дней в госпитале, а затем около семи месяцев — в СИЗО.

