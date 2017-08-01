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БГУ ожидает рост проходных баллов на платное отделение

02.08.2017 10:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 авг — Sputnik. Рост проходных баллов на платное отделение ожидается в Белгосуниверситете, сообщил Sputnik ответственный секретарь приемной комиссии БГУ Вячеслав Молофеев.

БГУ ожидает рост проходных баллов на платное отделение
© Sputnik / Виктор Толочко
Прием документов на платные отделения в вузы завершится в пятницу

Белорусские вузы на этой неделе завершат прием документов на платную форму получения образования, а итоги вступительной кампании 2017 года можно будет подвести уже в начале следующей. Впрочем, уже в по данным на 2 августа можно сказать: как и на бюджетную форму обучения, проходные баллына платное вырастут.

"По сравнению с бюджетной формой, может, вырастут и не так сильно, но мы ожидаем рост проходных баллов", — рассказал Молофеев.

По словам представителя главного вуза страны, основной рост идет за счет физико-математических специальностей — там средний балл у абитуриентов заметно выше, чем в прошлом году.

"По основная массе специальностей конкурс уже есть, пока нет его на экономический блок. Но туда абитуриенты всегда идут в последние дни — выжидают, сравнивают. Ведь только в БГУ есть три экономических отделения — экономфак, ИБМТ и ГИУСТ", — отметил Молофеев.

В целом в БГУ ожидают основное движение поданных заявлений в последние дни подачи заявлений. Завершат в вузах принимать документы на платное в 18:00 в пятницу 4 августа.

 
Теги: Минск
 
 
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Многие абитуриенты дожидаются последних дней подачи заявлений на платное, чтобы точно не "пролететь" с высшим образованием.

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