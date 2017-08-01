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В Украине задержали двух белорусов, которые отправились в Чернобыльскую зону ради экстрима
02.08.2017 11:22 — Новости Общества | Tut.by
Двое белорусов пытались пешком попасть в зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. Сейчас решается вопрос о высылке мужчин и запрете на их въезд в страну,
Двух белорусов возрастом 25 и 30 лет задержали в Киевской области пограничники совместно с полицейскими, охраняющими зону ЧАЭС.
Мужчины пытались пешком попасть в зону отчуждения и обязательного отселения ради «экстремального туризма и отдыха».
Известно, что в страну они попали законно. Однако за нарушение требований режима радиационной безопасности на белорусов составили соответствующие документы.
Решается вопрос о принудительном возвращении иностранцев на родину и запрете их въезда на территорию Украины.
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Сейчас решается вопрос о высылке мужчин и запрете на их въезд в страну.
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