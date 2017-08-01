В Украине задержали двух белорусов, которые отправились в Чернобыльскую зону ради экстрима

Двое белорусов пытались пешком попасть в зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. Сейчас решается вопрос о высылке мужчин и запрете на их въезд в страну, сообщает Госпогранслужба Украины.

Двух белорусов возрастом 25 и 30 лет задержали в Киевской области пограничники совместно с полицейскими, охраняющими зону ЧАЭС.

Мужчины пытались пешком попасть в зону отчуждения и обязательного отселения ради «экстремального туризма и отдыха».

Известно, что в страну они попали законно. Однако за нарушение требований режима радиационной безопасности на белорусов составили соответствующие документы.

Решается вопрос о принудительном возвращении иностранцев на родину и запрете их въезда на территорию Украины.