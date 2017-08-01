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В Бресте умерла 2-летняя девочка, которая 17 июля выпала из окна пятого этажа

02.08.2017 11:22 — Новости Общества | Tut.by  
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30 июля в Брестской областной больнице скончалась двухлетняя жительница Каменецкого района, которая выпала из окна на пятом этаже. Об этом сообщили TUT.BY в Следственном комитете.


Площадка, на которую упал ребенок. Фото: ГКСЭ

Две недели брестские медики боролись за жизнь ребенка. Состояние девочки в момент госпитализации в реанимационное отделение больницы характеризовалось, как крайне тяжелое. Врачи подключили ребенка к аппарату искусственной вентиляции легких, рассазали ранее TUT.BY в Брестской областной больнице.


Фото: ГКСЭ

Травмы ребенок получил 17 июля. В тот день в квартире помимо пострадавшей находились мать и двое малолетних детей — пяти и семи лет, сообщал ранее Государственный комитет судебных экспертиз. Женщина перебирала одежду и приоткрыла створку окна с деревянными рамами. В какой-то момент женщина отлучилась, а когда вернулась заметила, что окно открыто настежь, а рядом с подоконником стояла коробка с примятыми вещами.

Женщина выбежала на улицу, где обнаружила дочь с многочисленными телесными повреждениями. Вместе со знакомыми она отвезла ребенка в больницу.

Несмотря на все усилия врачей, спасти девочку не удалось. 30 июля около 15.00 медики констатировали ее смерть.


Фото: ГКСЭ
 
 
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