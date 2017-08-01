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В Бресте умерла 2-летняя девочка, которая 17 июля выпала из окна пятого этажа
02.08.2017 11:22 — Новости Общества | Tut.by
30 июля в Брестской областной больнице скончалась двухлетняя жительница Каменецкого района, которая
Две недели брестские медики боролись за жизнь ребенка. Состояние девочки в момент госпитализации в реанимационное отделение больницы характеризовалось, как крайне тяжелое. Врачи подключили ребенка к аппарату искусственной вентиляции легких, рассазали ранее TUT.BY в Брестской областной больнице.
Травмы ребенок получил 17 июля. В тот день в квартире помимо пострадавшей находились мать и двое малолетних детей — пяти и семи лет,
Женщина выбежала на улицу, где обнаружила дочь с многочисленными телесными повреждениями. Вместе со знакомыми она отвезла ребенка в больницу.
Несмотря на все усилия врачей, спасти девочку не удалось. 30 июля около 15.00 медики констатировали ее смерть.
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Врачи две недели боролись за жизнь ребенка.
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