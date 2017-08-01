В Гродно начнется масштабный ремонт Коложской церкви, построенной в XII веке

В ближайшее время в Гродно начнется масштабный ремонт Свято-Борисо-Глебской (Коложской) церкви. После того как 12 лет назад укрепили берег Немана, на котором стоит храм, казалось, что опасения насчет сохранности святыни позади. Но несколько лет тому назад тревожные сигналы начала подавать сама конструкция здания. И вот наконец стало известно, что совсем скоро строители приступят к капитальному ремонту Коложи. 200 тысяч рублей уже выделены из фонда президента по поддержке культуры и искусства, сообщает «СБ Беларусь сегодня».



Фото: Алексей Шота, TUT.BY

Cтаринное здание сегодня принадлежит Белорусской православной церкви. Это действующий приход, в котором всегда рады паломникам и туристам. Уже после проведения работ по укреплению берега священнослужители стали замечать нехорошие симптомы: юго-западный угол здания заметно просел, появились небольшие трещины на фундаменте.

Настоятель Коложской церкви протоиерей Александр Болонников в свое время сделал все возможное, чтобы проблема из области наблюдений и разговоров перешла на уровень практического решения:

— Мы понимали, что храм необходимо сохранить и одновременно обеспечить безопасность верующих и паломников. В 2015 году приход попросил направить сюда специалистов БНТУ по обследованию конструкций. Кроме того, провели георадарные исследования грунта вокруг и внутри церкви. Были вскрыты деревянные конструкции южной стены и чердачное помещение. О результатах вам точнее расскажут профессионалы. Мы же после этого провели 2 научно-практические конференции с участием ученых Беларуси, России, Польши, Литвы и Украины и пришли к выводу: храм нельзя оставлять без ремонта.



Фото: Алексей Шота, TUT.BY

Более подробную информацию о том, к каким выводам пришли специалисты, обследовавшие храм, дали в областном проектном предприятии «Институт Гродногражданпроект». Заключение: изношено 80 процентов деревянных конструкций крыши и стен. Если более подробно, то в полную негодность пришла нижняя часть деревянной стены: прогнила, съехала вниз. Из-за деформации нарушились строительные узлы кровли, сломались стропильные «ноги». Главный инженер института «Гродногражданпроект» Рышард Кацынель признает, что, помимо ущерба, нанесенного временем, обследование открыло глаза на ошибки прежних реставраторов, проводивших ремонт Коложи 12 лет назад:

— Стропильные «ноги» крыши установлены на расстоянии 2,5 метра друг от друга, что категорически не допускается строительными нормами. Недоделали. Во время предстоящего ремонта мы будем не только поднимать просевшие части крыши, капитально ремонтировать стропильную систему, но и усиливать ее дополнительными элементами.

Согласно уже утвержденным предложениям по ремонту Коложской церкви предстоят работы по укреплению фундамента, замене стропильной системы и деревянной стены. Более 100 лет назад, когда часть храма при оползне обрушилась в Неман, гродненские зодчие возвели ее, чтобы на время прикрыть зияющую брешь. Еще тогда они планировали отстроить церковь заново. Но работы застопорились, и временная стена стоит уже второе столетие.



Фото: Алексей Шота, TUT.BY

Кстати, при обследовании она немало удивила строителей. Когда ее вскрыли, ожидали, что прореха приведет сразу внутрь здания. Но за внешней стеной оказалась еще одна, глубже. За второй — третья.

Рышард Кацынель детализирует:

— В сумме все три стены — 80 сантиметров шириной. Скорее всего, очередность их установки шла от внешней к внутренней стене. Внешняя была установлена в XIX веке, средняя и внутренняя — в советское время, когда здесь размещался филиал Республиканского музея истории религии и атеизма. Качество всех деревянных конструкций оставляет желать лучшего. Сразу видно, что внутренние стены делались из того, что попадалось под руку. Например, брусья со старых хат с гнездами для укладки венца — все эти отработавшие свое наслоения будут демонтированы. Технология такова: будем участками приподнимать крышу и производить замену внешней стены. Когда этот этап будет завершен, разберем две внутренние. Все процессы отработаны. Мы Старый мост в Гродно весом в тысячи тонн поднимали, чтобы произвести капремонт конструкций под ним. Справимся и с крышей.

После замены стену покрасят в цвет, похожий на тот, который она имеет сейчас — бордово-коричневый. Более тщательно будет продуман декоративный переход от новой деревянной части здания к старой каменной. Эскизный проект уже согласован, вот-вот будет готов строительный проект. Совсем скоро к работам на уникальном объекте приступит ОАО «Гродножилстрой». Гродненский облисполком поставил перед этой организацией задачу — закончить дело до наступления холодов.

Оксана Коханова, главный специалист отдела искусства, библиотек, музеев и охраны историко-культурного наследия главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома: — Вопрос о реставрации Коложской церкви поднимался давно и неоднократно. Правда, речь в основном шла о восстановлении святыни в ее прежнем облике по имеющимся историческим документам и свидетельствам. Но однозначного решения специалистов-реставраторов, какого именно конечного результата мы хотим добиться, не было. Не существует его и сейчас. Когда стало известно и исследовательски подтверждено, что в конструкции здания появились слабые места, которые угрожают его существованию, на уровне председателя Гродненского облисполкома Владимира Кравцова было принято решение направить заявку в фонд Президента на оказание финансовой помощи в проведении капремонта. Даже если реставрация отложится на поколения вперед, мы, по крайней мере, будем уверены в том, что сделали все возможное для поддержания Коложи в надлежащем состоянии.